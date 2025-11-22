"En un futuro no muy lejano" el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enviará un mensaje "muy específico" a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro. Así lo adelantó este viernes, en paralelo a las advertencias de la Administración Federal de Aviación estadounidense a las aerolíneas civiles por lo que, según indicó, representa un aumento de la actividad militar.

En una entrevista con Fox Radio, el mandatario estadounidense señaló: "Hablaré con él en un futuro no muy lejano". No obstante, evitó adelantar los temas que planteará a Maduro. "No puedo decirte lo que le voy a decir, pero tengo algo muy específico que decir", añadió, reiterando acusaciones de narcotráfico y otros presuntos cargos que EE.UU. sostiene, sin pruebas, contra Maduro.

Las recientes declaraciones de Trump se suman a varios intercambios y reportes que en los últimos días han generado mayor tensión. El lunes, Maduro aseguró que cualquier intervención militar estadounidense marcaría el "fin político" de Trump, y añadió que los círculos que rodean al presidente estadounidense están "provocando" una acción armada que lo llevaría "a un precipicio". "Quieren que el presidente Trump cometa el error más grave de toda su vida y se enfrente militarmente a Venezuela, lo que sería el final político de su liderazgo y de su nombre, y lo están presionando y provocando", afirmó.

No obstante, esta semana Maduro insistió en que su gobierno está dispuesto a un diálogo “cara a cara” con Washington y defendió que la diplomacia sigue siendo su postura “invariable”. También pidió a los venezolanos mantener “serenidad absoluta” ante las crecientes “amenazas” en el Caribe por el despliegue militar ordenado por Trump. “Hoy intentan vilipendiar nuestra patria y amenazarla. Serenidad absoluta: los buenos seguiremos ganando y la patria seguirá creando y creciendo”, dijo el martes.