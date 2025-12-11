El Gobierno de Estados Unidos, sin ceder en su presión militar y política sobre Venezuela, dio este miércoles un nuevo paso en su ofensiva: incautó un buque petrolero en las costas del país latinoamericano escalando las tensiones a un punto álgido. Tras el anuncio del decomiso, hecho por el propio presidente Donald Trump, Caracas rechazó con fuerza la medida catalogándola de un “robo descarado” y un “acto de piratería”. También sostuvo que acudirá a instancias internacionales para denunciar “este grave crimen”.
Desde la Casa Blanca, Trump informó a los medios: "Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un gran petrolero, el más grande jamás decomisado. También sostuvo que el barco fue incautado “por una muy buena razón”, y añadió que “están pasando otras cosas, ya lo verán más adelante”, aunque sin dar mayores detalles al respecto. Ante la pregunta de qué pasaría con el petróleo a bordo de la embarcación, Trump respondió: “Nos lo quedaremos, supongo”.
Poco después, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, reveló más detalles sobre el decomiso, en una publicación de la red social X. Según escribió, el buque petrolero era utilizado para transportar crudo “desde Venezuela e Irán” pese a las sanciones internacionales. “Durante varios años, el petrolero ha estado sancionado por Estados Unidos debido a su participación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras”.
El mensaje de Bondi estuvo acompañado de un video en el que se observa a militares descendiendo de helicópteros y abordando la embarcación en alta mar. Además, la funcionaria detalló que la incautación se realizó en conjunto con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Guardia Costera de Estados Unidos, y contó con el apoyo del Departamento de Guerra.
La prensa estadounidense también sumó detalles clave. Según el diario The New York Times, el petrolero—de nombre Skipper y que supuestamente navegaba con falsa bandera—fue incautado por orden de un juez debido a presuntos vínculos previos con el transporte de petróleo de Irán, sancionado por Washington, aunque en esta ocasión llevaba crudo venezolano.
Esta acción marca el más reciente intento del Gobierno de Trump por aumentar la presión sobre Venezuela y su presidente, Nicolás Maduro, a quien acusa sin pruebas de vínculos con el narcotráfico. Maduro, por su parte, ha insistido en que el verdadero objetivo del despliegue militar que Washington mantiene desde hace casi cuatro meses en el Caribe –bajo lo que ha enmarcado como lucha contra el narcotráfico– es forzarlo a abandonar el cargo y hacerse con las reservas petroleras del país latinomericano.
“Siempre se trató de nuestras riquezas naturales”
La respuesta de Caracas a la medida sobre el petrolero llegó rápidamente. A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que la incautación “constituye un robo descarado y un acto de piratería internacional”. De hecho, señaló que el propio Trump “confesó el asalto” a la embarcación en el mar Caribe.
Haciendo eco de lo que Maduro ha denunciado en varias ocasiones, la declaración recordó que en su campaña presidencial de 2024, el ahora mandatario estadounidense “afirmó abiertamente que su objetivo siempre ha sido quedarse con el petróleo venezolano sin pagar ninguna contraprestación, dejando claro que la agresión contra nuestro país responde a un plan deliberado de despojo de nuestras riquezas energéticas”.
El ministerio también apuntó a que la incautación del petrolero deja “finalmente al descubierto las verdaderas razones” de la presión sobre Venezuela. “No es la migración. No es la democracia. No son los derechos humanos. Siempre se trató de nuestras riquezas naturales, de nuestro petróleo”.
A lo que se suma la advertencia de que Caracas acudirá a todas las instancias internacional “para denunciar este crimen internacional”, señalando que “defenderá con determinación absoluta su soberanía, sus recursos naturales y su dignidad nacional”.
Horas después del anuncio de Trump, aunque sin mencionarlo directamente, Maduro exigió que cese el “intervencionismo ilegal” de Washington. "Desde Venezuela pedimos y exigimos cese al intervencionismo ilegal y brutal del Gobierno de Estados Unidos en Venezuela y en América Latina", dijo el mandatario frente a una multitud de partidarios concentrada en Caracas.
El presidente además renovó sus llamados de lealtad para afrontar las "amenazas" de Estados Unidos. "Decimos no al intervencionismo, no a los planes de desestabilización de cambio de régimen, allá al gobierno de Estados Unidos, que se dediquen a gobernar su país", insistió. Y añadió “Exigimos basta de políticas de cambio de régimen, de golpe de Estado y de invasiones en el mundo. ¡No más Vietnam!, ¡No más Somalia!, ¡No más Iraq!, ¡No más Afganistán!, ¡No más Libia!, ¡Basta de guerras eternas!”.
Por su parte, el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, sostuvo que de esta forma se "han desatado guerras en el mundo entero". "Son asesinos, ladrones, piratas ¿Cómo se llama el bicho este de piratas del Caribe? Bueno, Jack Sparrow es un héroe, estos son unos delincuentes de alta mar, filibusteros, siempre lo han hecho así", afirmó Cabello durante su programa semanal de televisión.
Opositora Machado aparece en público tras un año en clandestinidad
En paralelo, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado —a quien se le otorgó el Premio Nobel de Paz este año— hizo en Oslo su primera aparición en público tras casi un año de permanecer en la clandestinidad. Aunque se esperaba que llegara a la ceremonia de la entrega del Nobel, el galardón lo terminó recibiendo su hija Ana Corina Sosa, y la líder opositora solo apareció horas después, en la madrugada del jueves, saludando a sus partidarios desde un balcón del Grand Hotel.
Posteriormente, en el Parlamento de Noruega, Machado señaló: “Vine a recibir el premio en nombre del pueblo venezolano y lo llevaré a Venezuela en el momento adecuado". Luego aclaró que no dirá "cuándo ni cómo se hará, pero haré todo lo posible para poder regresar”. También dijo que uno de sus objetivos es “terminar el trabajo” y poner fin al Gobierno de Maduro, al que tildó de “tiranía”.
En una entrevista con la cadena BBC, Machado reiteró sobre su regreso: “Claro que voy a volver”. La opositora además explicó que su presencia en Noruega responde a un cambio de prioridades en el marco de su lucha política. “Hasta hace poco, el lugar donde creía que tenía que estar era Venezuela; el lugar donde creo que tengo que estar hoy, en nombre de nuestra causa, es Oslo”, afirmó.
Desde Venezuela han rechazado el reconocimiento a Machado con el Nobel de Paz y este miércoles la vicepresidenta Rodríguez dijo que el galardón es un "premio manchado de sangre".
También comparó la ceremonia con un funeral. “Asistieron a un velorio, porque eso parecía un velorio… un fracaso total; el show fracasó, la señora no se presentó”, afirmó en declaraciones transmitidas por la televisión estatal. La vicepresidenta también cuestionó el respaldo de Machado al despliegue militar estadounidense en el Caribe desde agosto.