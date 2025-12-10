En un nuevo episodio de las tensiones que protagonizan Washington y Caracas, un par de aviones de combate del Ejército de Estados Unidos sobrevolaron de manera prolongada este martes el golfo de Venezuela, según registraron sitios web de rastreo de vuelos. Esta parece ser la aproximación más cercana de cazas del Pentágono al espacio aéreo del país latinoamericano desde que empezó la campaña de presión de la Casa Blanca hace casi cuatro meses.
Según portales de seguimiento de vuelos, como Flightradar24, dos aviones F/A-18 de la Marina de EE.UU. sobrevolaron el estrecho golfo—un cuerpo de agua delimitado por Venezuela y de 241 kilómetros en su punto más ancho—, permaneciendo más de 30 minutos en el área.
Un funcionario de defensa de EE.UU. confirmó que las aeronaves realizaron un “vuelo de entrenamiento de rutina" en la zona. La fuente, que habló bajo condición de anonimato, aclaró que el Departamento de Defensa realiza “operaciones rutinarias y legales en el espacio aéreo internacional, incluido el golfo de Venezuela".
"Seguiremos realizando los vuelos de forma segura, profesional y conforme al derecho internacional para proteger la patria, monitorear las actividades ilícitas y apoyar la estabilidad en todo el continente americano", declaró el funcionario a la agencia de noticias Anadolu.
Por su parte, la agencia de noticias AP reportó que un funcionario de Defensa, también bajo condición de anonimato, se negó a confirmar si los aviones llevaban armas. Aunque sí comparó el “sobrevuelo de entrenamiento” con ejercicios anteriores destinados a demostrar el alcance de las aeronaves estadounidenses, insistiendo en que no había una intención de provocar.
Desde principios de septiembre, Estados Unidos empezó a ejecutar un despliegue militar que ha incluido a los bombarderos B-52 Stratofortress y B-1 Lancer en la región, aunque no hay indicios de que esas aeronaves se acercaran tanto al territorio venezolano como los F/A-18 de este martes.
Estos vuelos, tan próximos al espacio aéreo venezolano, también se producen mientras Estados Unidos mantiene “ataques mortales” en el Caribe contra embarcaciones a las que acusa de narcotráfico, sin presentar pruebas. Hasta el momento, Washington ha ejecutado 22 operaciones de este tipo que han matado al menos a 87 personas. Sin embargo, múltiples expertos y líderes han señalado que quienes iban en las embarcaciones son civiles y sus supuestos vínculos con el narcotráfico no justifican el uso de la fuerza letal, por lo que las acciones constituirían ejecuciones extrajudiciales. Organizaciones de derechos humanos han señalado además que los operativos letales violan el derecho internacional.
La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a reiterar que los posibles ataques en tierra sucederían “muy pronto”, aunque ha limitado los detalles al máximo. Por su parte, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, insiste en que el verdadero objetivo de las operaciones estadounidenses es forzarlo a abandonar el cargo.
Demócratas exigen transparencia sobre mortales ataques en el Caribe y Pacífico
Al mismo tiempo, el Gobierno de Trump enfrenta un creciente escrutinio del Congreso por las operaciones en el mar Caribe, en especial por el doble ataque del 2 de septiembre que mató a los sobrevivientes del primer impacto que se aferraban a los restos de una embarcación.
Este martes, el líder de la minoría del Senado de EE.UU., Chuck Schumer, calificó de "muy insatisfactoria" la sesión informativa a puerta cerrada con el secretario de Guerra , Pete Hegseth, y otros altos funcionarios. En ese sentido, añadió que los legisladores aún carecen de claridad sobre el ataque doble y la estrategia general del Gobierno de Trump.
Schumer señaló que preguntó si se proporcionaría a todos los miembros del Congreso material de video sin editar. A lo que, agregó el congresista, el secretario Hegseth respondió: ‘Tenemos que estudiarlo’. Sin embargo, para Schumer “en mi opinión, ya lo han estudiado suficiente”.
El senador también había expresado previamente su preocupación por la posibilidad de que Estados Unidos se involucrara en un conflicto terrestre en Venezuela, una perspectiva que aumenta la tensión sobre la presencia militar en Latinoamérica.
María Corina Machado no asistirá a la ceremonia de entrega del Nobel
Luego de que se aplazara una conferencia de prensa en Oslo este martes, en la cual se esperaba la presencia de María Corina Machado –líder opositora venezolana y reciente ganadora del Nobel de la Paz, el Instituto Nobel anunció este miércoles que ella no asistirá a la ceremonia de entrega del galardón. En su lugar, el premio lo recibirá su hija.
"Será su hija Ana Corina Machado quien reciba el premio en nombre de su madre y pronuncie el discurso que María Corina misma ha escrito", declaró el director del instituto, Kristian Berg Harpviken, al micrófono de la radio noruega NRK. Por su parte, el portavoz del organismo, Erik Aasheim, confirmó que “ella no asistirá a la ceremonia”.
Harpviken añadió que desconoce el paradero exacto de Machado. "Simplemente no sé dónde se encuentra exactamente", señaló. Se esperaba que la opositora venezolana, de 58 años, recibiera en persona una medalla de oro, un diploma y 1,2 millones de dólares como parte del galardón. El instituto indica que fue seleccionada “por su incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano y su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.
En contraste, aunque algunos destacan su liderazgo y firmeza política, sus críticos la presentan como una figura ligada a la élite económica y la acusan de promover posiciones extremas, entre ellas, apoyar a Israel y respaldar a EE.UU. durante el actual despliegue militar en el Caribe. De hecho, ha apoyado públicamente la presencia militar de Washington en América Latina.
Desde octubre, cuando se anunció el premio, era un misterio si Machado podría viajar a Oslo. La dirigente opositora vive en la clandestinidad desde agosto de 2024 y no ha aparecido en público desde hace 11 meses, cuando participó en una protesta en Caracas contra el presidente Maduro.
Además, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, declaró el mes pasado que la líder opositora sería considerada "fugitiva" si viajaba a Noruega para recibir el premio. "Al encontrarse fuera de Venezuela y ser objeto de numerosas investigaciones penales, se la considera prófuga", indicó Saab, agregando que se le acusa de "actos de conspiración, incitación al odio y terrorismo".
Machado enfrenta varias investigaciones en Venezuela. Fue procesada en agosto de 2024 junto a Leopoldo López y otros dirigentes de la oposición por promover protestas que dejaron 43 muertos. En noviembre de 2024, la Fiscalía la acusó de “traición a la patria” por presuntamente “conspirar” con el Gobierno de Joe Biden para apoyar una ley destinada a aislar económicamente a Venezuela. Además, ha respaldado públicamente las sanciones de Washington contra Maduro y es investigada por “instigación a la insurrección” tras las elecciones del año pasado.
IATA advierte que es "delicada" la cancelación de vuelos a Venezuela
Mientras tanto, las suspensiones de vuelos desde y hacia Venezuela, provocadas por las alertas que emitió EE.UU., continúan. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) calificó la situación de "delicada". Por lo que señaló que buscará garantizar un diálogo que permita al sector "tomar las mejores decisiones", según declaró este martes su vicepresidente regional, Peter Cerdá, en una conferencia de prensa en San Salvador.
"Es una situación delicada donde IATA estamos muy involucrados intentando asegurar que haya diálogo y la transparencia en poder tomar las mejores decisiones como sector", respondió Cerdá al ser consultado por la agencia EFE sobre el tema.
El vicepresidente de IATA advirtió que el impacto para Venezuela es "importante", ya que el país quedó sin operaciones de aerolíneas extranjeras tras las cancelaciones y "ya estaba sufriendo una falta de conectividad a nivel regional y global". Subrayó que "hay una gran concentración de venezolanos por toda la región, en Europa por ejemplo, y la conectividad es crítica para mantener los enlaces familiares, personales, económicos".
Compartió que en España, por ejemplo, "se han cancelado cuatro líneas áreas que supone aproximadamente unos 6.000 pasajeros por semana, Panamá son 2.200 pasajeros y en Colombia son 1.500 pasajeros a la semana considerando también que estamos entrando en una de las temporadas más altas para nuestra industria por la Navidad y el Año Nuevo".
"Hoy en día realmente, hasta cierto punto, Venezuela está desconectada nuevamente", apuntó. Aclaró que "cada línea aérea está analizando la situación. Están siguiendo sus análisis de riesgo, lo hacen en independiente cada una porque las medidas que utilizan y su impacto son distintas para cada una".
Venezuela perdió casi dos tercios de sus vuelos internacionales en dos semanas tras la advertencia de la Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA, por sus siglas en inglés) el 21 de noviembre sobre el espacio aéreo del país y el sur del Caribe, que citó el aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores”.
Ante esta situación, las aerolíneas venezolanas están apostando por la apertura de nuevas rutas hacia destinos como Bogotá, capital de Colombia, y a elevar la frecuencia de viajes a ciudades fronterizas. En entrevista con EFE la semana pasada, la presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (AVAVIT), Vicky Herrera, dijo que las compañías nacionales han tomado ciertas medidas para mantener los vuelos.
Laser, por ejemplo, aumentará de cuatro a siete sus viajes semanales a Bogotá a partir del 11 de diciembre, según información compartida a EFE por la AVAVIT. También ha programado "vuelos especiales" en su ruta Caracas-Curazao, con posibilidad de conexión posterior.
Asimismo, Turpial informó que tendrá nuevas frecuencias en su vuelo desde Valencia hasta Bogotá y anunció que abrió una nueva ruta hacia Medellín. Por su parte, Rutaca inauguró la ruta Caracas-Bogotá-Caracas los lunes, miércoles y viernes, según información de la AVAVIT.
Hasta el pasado 6 de diciembre, los destinos oficialmente activos en Venezuela son México, Colombia, Panamá, Curazao, Cuba, China, Rusia, Brasil y San Vicente y las Granadinas, todos operados por líneas nacionales. También mantuvieron sus operaciones Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena.