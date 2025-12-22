El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan; el de Defensa, Yasar Guler, y el director de la Organización Nacional de Inteligencia (MIT), Ibrahim Kalin, se reunirán este lunes con el presidente de Siria, Ahmed Al-Sharaa, durante una visita de alto nivel a Damasco.
Según fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores, la delegación turca revisará la evolución de las relaciones entre Ankara y Damasco durante el último año, con especial atención en los ámbitos político, económico y de seguridad.
Las conversaciones además ocurren bajo un contexto simbólico, tras el primer aniversario de la revolución del 8 de diciembre, que marcó la caída del régimen de Bashar Al-Assad y abrió una nueva etapa para el país.
En este marco, las fuentes indicaron que los encuentros también se centrarán en el proceso de implementación del Memorando del 10 de marzo, estrechamente vinculado a las prioridades de seguridad nacional de Türkiye.
Cabe recordar que en esa fecha, la Presidencia de Siria anunció la firma de un acuerdo para la integración del grupo terrorista SDF/YPG a las instituciones del Estado, reafirmando la unidad territorial del país y rechazando cualquier intento de división.
Asimismo, se prevé que se aborden los riesgos de seguridad emergentes en el sur de Siria en medio de la agresión continuada de Israel.
La cooperación para prevenir un posible resurgimiento del grupo terrorista Daesh también forma parte de la agenda. Por lo que las conversaciones analizarán los esfuerzos conjuntos para contrarrestar los intentos de la organización terrorista de aprovechar las posibles vulnerabilidades en el escenario sirio, teniendo en cuenta además la reciente adhesión de Siria a la Coalición Internacional para Combatir a Daesh.
Más allá de las cuestiones de seguridad, las partes evaluarán proyectos bilaterales destinados a la reconstrucción de Siria, y examinarán iniciativas para apoyar el fortalecimiento de las capacidades del gobierno de este país.
El viceministro de Relaciones Exteriores, Nuh Yilmaz, recientemente designado embajador de Türkiye en Damasco, también viajará a la capital siria con motivo de la visita.
Reuniones vitales
Durante el último año, tras la caída del régimen de Al-Assad, las relaciones entre Türkiye y Siria han cobrado impulso en múltiples ámbitos, con la aparición de oportunidades históricas para la cooperación bilateral y regional, especialmente en materia de seguridad y economía.
En paralelo a su respaldo a los esfuerzos para sanar las heridas del conflicto sirio, que se prolongó durante casi 15 años, Ankara ha trabajado para garantizar que las nuevas oportunidades de cooperación contribuyan a la estabilidad y la seguridad de Siria, en consonancia con los intereses de ambos países.
El ministro Fidan visitó Siria por primera vez el 22 de diciembre de 2024, poco después del colapso del régimen. Desde entonces, los viajes mutuos de alto nivel se han mantenido sin interrupciones, reflejando el clima positivo de la nueva etapa.
Las reuniones celebradas en formato 3+3 —que reúnen a los ministros de Relaciones Exteriores, de Defensa y a los jefes de inteligencia de ambos países— han desempeñado un papel clave en este proceso.
En este marco, el ministro de Relaciones Exteriores de Siria, Asaad Hassan Al Shaibani, visitó Türkiye el 15 de enero, liderando una delegación de alto nivel, para mantener conversaciones con los ministros Fidan y Guler y con el jefe de inteligencia Kalin.
Posteriormente, los tres representantes turcos realizaron una visita de trabajo a Siria el 13 de marzo de 2025, seguida de otro encuentro de alto nivel en Ankara el 12 de octubre de 2025, en el que se abordaron la cooperación en materia de seguridad y los desarrollos regionales.
Se espera que la visita a Damasco contribuya a consolidar aún más la asociación en evolución entre ambos vecinos, en su búsqueda por afrontar desafíos de seguridad compartidos y avanzar en la reconstrucción y la estabilidad de Siria.