Un potente terremoto de magnitud 7,5 sacudió el sur de Chile, en el pasaje de Drake, este jueves, hora local, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

De acuerdo a la información preliminar, el sismo tuvo una profundidad de 10,8 kilómetros y se produjo a las 10:00 p.m., hora local. Además se sintió en varias ciudades de Chile y la vecina Argentina.

El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile informó en su cuenta de X que el epicentro del terremoto se ubicó a 258 kilómetros al noroeste de la Base Frei en la Antártica chilena. También calculó una magnitud más alta de 7,6.



Además, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) de Chile emitió en su momento una amenaza de tsunami menor para las costas de la Antártica, y puso el territorio bajo estado de "precaución", con oleaje que podría llegar a las bases Prat y O'Higgins.