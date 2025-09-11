El lío por el que ahora Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, espera un veredicto del Supremo Tribunal empezó a finales de 2022. Justo cuando Luiz Inácio Lula da Silva acababa de ganar las elecciones y estaba a pocos días de asumir como presidente. En paralelo, según investigaciones, soldados de operaciones especiales y figuras de la extrema derecha –incluido el propio Bolsonaro– discutían un complot para realizar un golpe de Estado. Aquel presunto plan dio lugar a un juicio histórico contra el exmandatario que mantiene en vilo al país, y cuyo veredicto se conocerá esta semana.

A medida que avanzaba el proceso judicial, se iban conociendo más detalles que evidenciaban la complejidad del caso. Al punto que adquirió dimensiones políticas, diplomáticas y económicas, entrelazadas con la presión de Estados Unidos, el respaldo internacional a Lula da Silva y los recuerdos sombríos de las dictaduras militares pasadas.

Ahora, mientras el Supremo Tribunal Federal (STF) define el futuro del exmandatario —cuyos votos hasta ahora se inclinan hacia una condena, con dos en su contra y uno a favor—, Brasil y la región siguen pendientes del desenlace. Estas son las preguntas y respuestas clave para entender el caso.

Datos básicos: ¿de qué acusan a Bolsonaro?





El juicio marca un hito histórico: Bolsonaro es el primer exmandatario de Brasil en ser procesado por intento de golpe de Estado desde el fin de la dictadura militar (1964-1985). Enfrenta cinco cargos, además del intento de golpe, se lo juzga por participación en una organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho y dos delitos vinculados con la destrucción de bienes públicos.

Puntualmente, la denuncia que presentó la Fiscalía lo señala de liderar una "organización criminal" que buscaba invalidar los resultados de las elecciones presidenciales e impedir la toma de posesión de Lula da Silva. La investigación sostiene que el presunto complot incluía un plan para asesinar al presidente electo, a su vicepresidenta y a un juez del STF, Alexandre de Moraes, como parte de una estrategia mayor destinada a mantener a Bolsonaro en el poder. Según los fiscales, el golpe no se consumó por falta de apoyo de los altos mandos militares.

La acusación incluye su rol en la instigación de los hechos del 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores vandalizaron las sedes de poder en Brasilia reclamando una insurrección militar para derrocar a Lula.

El exmandatario, de 70 años, y siete excolaboradores —incluidos varios altos militares— podrían enfrentar penas de hasta 40 años de prisión.

Por su parte, Bolsonaro, ya inhabilitado políticamente hasta 2030, proclama su inocencia y se considera víctima de una "persecución política".





Cronología





Enero de 2023 . Se produjeron los disturbios de partidarios de Bolsonaro en Brasilia, apenas una semana después de la asunción de Lula.

Febrero de 2025 . El fiscal general de Brasil, Paulo Gonet Branco, imputó a Bolsonaro y a otras 33 personas. El caso pasó al Supremo Tribunal de Brasil, que debía decidir si ordenaba la detención y el juicio.

Marzo de 2025 . El STF evaluó el caso y comenzó oficialmente el juicio.

Junio de 2025 . En su primer testimonio , Bolsonaro negó cualquier vínculo con los hechos. Al deslindarse de toda responsabilidad, admitió haber considerado “posibilidades, alternativas, siempre dentro de la Constitución".

4 de agosto . El Supremo ordenó arresto domiciliario. La medida le prohibió recibir visitas, salvo de familiares y abogados, y usar teléfonos, directa o indirectamente.

20 de agosto . La situación judicial sumó un nuevo capítulo: la Policía Federal lo denunció por obstrucción a la justicia en una investigación que reveló un supuesto plan de fuga a Argentina para pedir asilo político. El hallazgo de un borrador llevó al juez Alexandre de Moraes a hablar de un claro “riesgo de fuga”.

2 de septiembre. Comenzó la fase final con alegatos de la Fiscalía —que pidió condena para todos— y de las defensas —que reclamaron absoluciones por falta de pruebas—. Ante el “riesgo de fuga”, Moraes ordenó reforzar la seguridad en torno a la residencia de Bolsonaro en Brasilia.