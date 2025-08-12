En medio de las tensiones comerciales desatadas por la ofensiva arancelaria de EE.UU., el presidente de China, Xi Jinping, y su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dialogaron este martes de cara a consolidar un modelo alternativo que pueda convertirse en un "ejemplo de autosuficiencia" para el Sur Global. También buscan profundizar la cooperación dentro del bloque BRICS.

Ambos líderes se han presentado en los últimos meses como firmes defensores del sistema multilateral de comercio, en claro contraste con la política proteccionista que ha impulsado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La conversación tuvo lugar días después de que Lula da Silva dialogara en llamadas separadas con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el primer ministro de India, Narenda Modi, ambos países miembros del BRICS. El mandatario brasileño anticipó que su objetivo era coordinar una respuesta conjunta frente a los aranceles de Washington, que han sido especialmente altos sobre los productos de su país.

Xi Jinping: China y Brasil, un ejemplo de “autosuficiencia”





El presidente de China afirmó que ambos países pueden ser un "ejemplo de solidaridad y autosuficiencia entre las principales potencias del Sur Global, y construir conjuntamente un mundo más justo y un planeta más sostenible", según la agencia estatal china Xinhua.

Xi también dijo que China "apoya al pueblo brasileño en la defensa de su soberanía nacional y a Brasil en la protección de sus legítimos derechos e intereses", aunque no mencionó explícitamente los aranceles estadounidenses.

Por su parte, Lula "elogió la adhesión de China al multilateralismo, la defensa de las normas de libre comercio y su papel responsable en los asuntos internacionales", agregó un comunicado del gobierno chino.

Desde 2009, China es el mayor socio comercial de Brasil. A partir de ese año, los intercambios han crecido hasta alcanzar un récord de 157.500 millones de dólares en 2023, con un superávit favorable al país suramericano de 51.100 millones de dólares, según estadísticas oficiales.

Acercamiento de Brasil con Rusia e India





Pero no fue el único acercamiento de Brasil con las grandes figuras del BRICS.

El viernes pasado, el presidente Putin y Lula reafirmaron en una conversación telefónica su determinación de fortalecer la alianza estratégica y la coordinación dentro del grupo BRICS, reportó el medio de noticias Bloomberg.

El diálogo, llevado a cabo por iniciativa de Putin, incluyó las conversaciones con Estados Unidos respecto a la guerra en Ucrania, así como la cooperación bilateral entre Brasil y Rusia, según informó la oficina de Lula en un comunicado.

Antes, el jueves, Lula da Silva también dialogó con el primer ministro de India, Narendra Modi, sobre sus relaciones comerciales, según un comunicado del gobierno indio.

Tras la llamada, Modi destacó en la red social X que una asociación sólida y centrada en las personas entre países del Sur Global “beneficia a todos”.

Por su parte, el mandatario brasileño enfatizó la necesidad de analizar en conjunto las consecuencias del aumento de aranceles y promover una postura común que refleje la cooperación Sur-Sur.