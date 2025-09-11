No es casualidad que la escalada entre Estados Unidos y Venezuela –reflejada en el despliegue militar de Washington en aguas del Caribe contra “el narcotráfico” en Latinoamérica– suceda justo ahora, destacan expertos consultados por TRT Español. Y apuntan al reciente fortalecimiento de las relaciones de Caracas con China y Rusia, especialmente tras la renovación de la cooperación en recursos estratégicos, en particular en el sector petrolero.

“No es la primera vez que Estados Unidos recurre a este tipo de acciones: basta recordar el caso de Manuel Noriega en Panamá en 1989, el de Saddam Hussein en Iraq en 2003, o su mayor derrota estratégica y militar, la guerra de Vietnam”, explica Lorena Erazo Patiño, docente de Estudios Globales y Cooperación Internacional en la Universidad de La Salle en Colombia, al referirse a los recientes desarrollos entre Washington y Caracas.

Esta analista añade que “es bastante sospechoso que se movilizara la Armada norteamericana luego de la reunión con Putin en Alaska” el pasado 15 de agosto en una cumbre seguida muy de cerca por la comunidad internacional. “Esto puede sugerir unos acuerdos tácitos entre Washington y Moscú frente a la división de las áreas de influencia de cada uno”, completa.

La importancia de Latinoamérica para EE.UU.





“América Latina es, por naturaleza, el área de influencia de Estados Unidos”, continúa Erazo Patiño. Y, en esta coyuntura, a diferencia del primer mandato del presidente Donald Trump, la región adquiere mayor relevancia. “Ahora, en el marco de la rivalidad con China y Rusia, Estados Unidos ha visto la necesidad de volver a enfocarse en la región”.

De manera similar, Alfonso Insuasty Rodríguez, docente e investigador de la Universidad de San Buenaventura en Medellín, asegura en conversación con TRT Español que “estas acciones no pueden analizarse de manera aislada”. En ese sentido recuerda que Laura Richardson, exjefa del Comando Sur de Estados Unidos, ya había advertido en una conferencia organizada por el Atlantic Council en 2023 que “América Latina es prioritaria por sus recursos estratégicos —litio, agua, tierras raras, cobre, oro y petróleo—, y ante la creciente presencia de Rusia y China en la región, Washington ‘debe intensificar su juego’”.

Los lazos con China y Rusia de Venezuela





Bajo esta lógica, Nexus, un programa de TRT World, analizó la relación cercana entre Moscú, Beijing y Caracas. En mayo pasado, Venezuela y Rusia firmaron un acuerdo estratégico a 10 años, que incluye cooperación en energía, tecnología y defensa para fortalecer sus lazos en esas áreas. Venezuela indicó en ese momento que “el tratado plantea el desarrollo de una infraestructura financiera independiente que facilite el comercio y la inversión, sin depender de inversiones occidentales”, además de “inversiones conjuntas en petróleo, gas y minería; y la apertura de una mayor cantidad de rutas aéreas entre ambas naciones”.

Y meses antes, en noviembre de 2024, Venezuela y Rusia firmaron memorandos de entendimiento entre las empresas estatales de petróleo PDVSA y Rosneft para colaborar en formación y seguridad energética. Además, PDVSA acordó con empresa TNG Group proyectos de tecnología destinados a la recuperación mejorada de crudo extrapesado en la Faja del Orinoco, región venezolana con amplias reservas.

Por su parte, China es el principal proveedor militar de Venezuela, y ha otorgado una cantidad significativa de créditos al país por cerca de 60.000 millones de dólares, una cifra mucho mayor que a la de los demás países de América Latina juntos . En abril, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió en Beijing con Dai Houliang, presidente de la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC ), para evaluar proyectos energéticos y de inversión. El encuentro se dio en el marco de la Asociación Estratégica a Toda Prueba y Todo Tiempo, firmada en 2023 por los presidentes Nicolás Maduro y Xi Jinping. Según el medio Bloomberg , el objetivo fue aumentar las ventas de petróleo venezolano a China.

En medio de estas alianzas, Washington ha tomado pasos calculados para mantener su influencia en el mercado energético venezolano. Tras instrucciones de Maduro en 2017, PDVSA y el Ministerio de Petróleo ampliaron la participación de empresas chinas y rusas como respuesta a las sanciones de Trump en su primer mandato, las cuales restringieron las ventas de petróleo venezolano a mercados internacionales y a EE.UU.

Aún así, desde 2022, Washington le ha permitido a Chevron , una de las mayores corporaciones energéticas multinacionales estadounidenses, funcionar de forma limitada en Venezuela y con operaciones fuertemente restringidas para evitar que el Gobierno de Maduro acceda directamente a los ingresos. La decisión forma parte de una estrategia más amplia de la Casa Blanca para estabilizar el mercado energético global y presionar por reformas políticas en Caracas. Algo que el mismo presidente venezolano denunció el pasado 1 de septiembre al señalar que su país enfrenta la “mayor amenaza que ha visto el continente en los últimos 100 años” por el despliegue de EE.UU., a cuyos funcionarios señaló de buscar “un cambio de régimen”.

Volviendo a la relación con China, este aliado clave de Maduro compra actualmente más del 90% de las exportaciones de petróleo venezolano . La estatal china CNPC fue uno de los mayores inversores en el sector antes de que EE.UU. impusiera sanciones energéticas a partir de 2017. En mayo de 2024, la empresa China Concord Resources Corp (CCRC) firmó un contrato de producción compartida por 20 años con Venezuela.

En agosto de 2025, analistas destacaron que la alianza estratégica entre Beijing y Caracas refleja el interés de China en continuar sus inversiones en la región. En esa línea indicaron que el petróleo en el Esequibo —un territorio rico en crudo que Guyana y Venezuela han disputado desde hace más de un siglo — es un factor clave, ya que “ el petróleo no solamente está siendo explotado por parte de Estados Unidos, sino que también hay empresas chinas en esta región ”.

Como contexto, la disputa por el área escaló de manera importante en 2015, cuando la multinacional estadounidense ExxonMobil descubrió yacimientos de petróleo. En 2023, Georgetown entregó licencias petroleras que elevaron las tensiones con Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de Guyana, Irfaan Ali, sostuvieron un encuentro a finales de ese año en medio de temores regionales por una escalada del conflicto. En abril de 2024, Guyana concedió un nuevo contrato a ExxonMobil que volvió a desatar las tensiones y que Caracas terminó por tachar de "ilegal".

Las mayores reservas petroleras del mundo





Venezuela, país con las mayores reservas petroleras del mundo y miembro fundador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), fue durante décadas una potencia en la industria. El petróleo se descubrió a principios del siglo XX. La producción empezó en 1914 con el primer pozo comercial en el lago de Maracaibo. A partir de la década de 1920 , Venezuela se convirtió en un proveedor clave para el mercado estadounidense. Esta relación se fortaleció durante la Segunda Guerra Mundia l, cuando el petróleo venezolano impulsó gran parte del esfuerzo militar de EE.UU .

Tras el fin de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, que duró de 1950 a 1958, se firmó el pacto de Punto Fijo, un acuerdo entre tres partidos políticos para establecer una alianza que buscaba darle " estabilidad a la democracia en Venezuela y promover reformas estructurales ".Durante los 15 años finales de este pacto, el deterioro institucional permitió que los ejecutivos de PDVSA “ se independizaran del control estata l”.