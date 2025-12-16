MUNDO
Cementerio musulmán es profanado en Australia tras tiroteo masivo en Bondi Beach, Sídney
La Policía de Australia abrió una investigación por los hechos, después de que se encontraran varias cabezas de cerdo en el cementerio de un suburbio del suroeste de Sídney.
La policía custodia la casa de los sospechosos tras el tiroteo en Bondi Beach, Sídney. / Reuters
16 de diciembre de 2025

Un cementerio musulmán en Australia fue profanado con cabezas de cerdo decapitadas tras el tiroteo masivo en la playa Bondi Beach de Sídney, según informaron medios locales este lunes.

Uno de los videos publicados muestra un cementerio musulmán en el suburbio de Narellan, en el suroeste de Sídney, vandalizado con cabezas de cerdo descuartizadas y con partes del cuerpo de los animales, según el sitio web de noticias local news.com.au.

En un comunicado, la policía dijo este lunes que recibió reportes de restos de animales dejados en la entrada de un cementerio en Richardson Road, Narellan.

“Los agentes acudieron al lugar y encontraron varias cabezas de cerdo en la escena. La policía abrió inmediatamente una investigación sobre el incidente”, indicó el comunicado.

“Las cabezas de cerdo han sido retiradas y desechadas apropiadamente”, agregaron las autoridades, mencionando que las indagaciones sobre los hechos continúan.

La profanación ocurre apenas un día después de que la policía australiana informara que dos atacantes no identificados –un hombre de 50 años y su hijo de 24 años– abrieron fuego a lo largo de Bondi Beach en Sídney en la noche del domingo, matando a 15 personas e hiriendo a otras 42.

Uno de los dos agresores fue abatido, mientras que el otro sufrió heridas críticas, dijo la policía, declarando el incidente como un “acto terrorista”.


FUENTE:TRT World
