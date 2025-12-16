Un cementerio musulmán en Australia fue profanado con cabezas de cerdo decapitadas tras el tiroteo masivo en la playa Bondi Beach de Sídney, según informaron medios locales este lunes.

Uno de los videos publicados muestra un cementerio musulmán en el suburbio de Narellan, en el suroeste de Sídney, vandalizado con cabezas de cerdo descuartizadas y con partes del cuerpo de los animales, según el sitio web de noticias local news.com.au.

En un comunicado, la policía dijo este lunes que recibió reportes de restos de animales dejados en la entrada de un cementerio en Richardson Road, Narellan.

“Los agentes acudieron al lugar y encontraron varias cabezas de cerdo en la escena. La policía abrió inmediatamente una investigación sobre el incidente”, indicó el comunicado.

“Las cabezas de cerdo han sido retiradas y desechadas apropiadamente”, agregaron las autoridades, mencionando que las indagaciones sobre los hechos continúan.