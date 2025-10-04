MUNDO

¿Qué está en juego en conferencia de la ONU para solución de dos Estados entre Palestina e Israel?
Organizada por Francia y Arabia Saudí, esta conferencia en la ONU busca reactivar la solución de dos Estados entre Palestina e Israel, pese al boicot de Tel Aviv y Washington. “Estamos en un punto crítico”, advirtió el jefe de Naciones Unidas.
Emine Erdogan celebra el Día de las Familias de Acogida y llama a la solidaridad con los niños
La primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, también hace un llamado a ampliar el modelo de familia de acogida más allá de las fronteras del país.
Gaza nos obliga a preguntar: ¿qué duelo está permitido expresar en público?
La ofensiva genocida de Israel contra los palestinos no es solo una crisis humanitaria. Es el reflejo de un mundo donde se castiga la empatía y se politiza la justicia. La verdad oculta detrás del “secuestro” que denunció Greta Thunberg.
Kübra Solmaz
Ata Şahit
Por Redacción
Por Hajar Elkahlaoui
Ataques de Israel contra Irán: una prueba crucial para el orden mundial multipolar
La escalada en Oriente Medio a raíz de los ataques que lanzó Israel contra Irán expone las fisuras del orden multipolar emergente y pone a prueba a potencias en ascenso como China y Rusia.
Los BRICS tendrán una cumbre clave en Río: ¿qué los acerca y qué los aleja antes de este encuentro?
El grupo ampliado de los BRICS mostró una unidad inusual en cuanto al proteccionismo comercial y la diversificación monetaria, pero no logró consenso sobre la reforma del Consejo de Seguridad, revelando las dificultades de una coalición más amplia.
Envejecimiento poblacional: ¿qué desafíos plantea un mundo con menos jóvenes y más ancianos?
El envejecimiento global trae grandes retos: mientras en el norte se impulsan reformas previsionales y se promueve la natalidad, África y América Latina tienen sus propias dinámicas demográficas.
