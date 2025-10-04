De Arafat a Muzdalifah: cómo el Hajj nos enseña a caminar con humildad sobre la tierra

Arafat conmueve el alma. Muzdalifah nos devuelve al suelo. En mi segunda reflexión sobre el Hajj, abordo cómo las montañas y la tierra nos recuerdan que todo lo que llevamos es una responsabilidad, y la humildad es la única forma digna de sostenerla.