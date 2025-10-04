¿Qué está en juego en conferencia de la ONU para solución de dos Estados entre Palestina e Israel?
Organizada por Francia y Arabia Saudí, esta conferencia en la ONU busca reactivar la solución de dos Estados entre Palestina e Israel, pese al boicot de Tel Aviv y Washington. “Estamos en un punto crítico”, advirtió el jefe de Naciones Unidas.
Gaza nos obliga a preguntar: ¿qué duelo está permitido expresar en público?
La ofensiva genocida de Israel contra los palestinos no es solo una crisis humanitaria. Es el reflejo de un mundo donde se castiga la empatía y se politiza la justicia. La verdad oculta detrás del “secuestro” que denunció Greta Thunberg.
Opinion
De Arafat a Muzdalifah: cómo el Hajj nos enseña a caminar con humildad sobre la tierra
Arafat conmueve el alma. Muzdalifah nos devuelve al suelo. En mi segunda reflexión sobre el Hajj, abordo cómo las montañas y la tierra nos recuerdan que todo lo que llevamos es una responsabilidad, y la humildad es la única forma digna de sostenerla.
Los BRICS tendrán una cumbre clave en Río: ¿qué los acerca y qué los aleja antes de este encuentro?
El grupo ampliado de los BRICS mostró una unidad inusual en cuanto al proteccionismo comercial y la diversificación monetaria, pero no logró consenso sobre la reforma del Consejo de Seguridad, revelando las dificultades de una coalición más amplia.