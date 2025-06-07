La Meca, Arabia Saudí — El día 9 de Dhul Hiyya finalmente estuve en la llanura de Arafat. Ya no lo imaginaba: lo estaba viviendo.

El punto más alto del Hajj, en todos los sentidos.

Junto a más de un millón de musulmanes, nos reunimos en una llanura amplia y abierta, centrada en una montaña simple pero sagrada: Yabal al-Rahma, la Montaña de la Misericordia.

Y no es la única montaña importante durante el Hajj.

Diría que toda esta peregrinación gira en torno a montañas. No solo como paisajes físicos, sino como símbolos de fe, lucha, refugio y del peso que cargamos como seres humanos.

El islam tiene una relación especial con las montañas. El Corán las menciona a menudo, no solo por su majestuosidad, sino por su humildad.

Hay un versículo que siempre recuerdo:

“Ciertamente, ofrecimos la Confianza (al-amāna) a los cielos, a la tierra y a las montañas, pero ellos se negaron a cargarla y sintieron temor; sin embargo, el ser humano la asumió. En verdad, fue injusto e ignorante”

(Surah Al-Ahzab, 33:72)

Esa amāna —la confianza— ha sido interpretada como el peso moral del libre albedrío, la revelación divina y la responsabilidad ante Dios. Las montañas, a pesar de su fuerza y estabilidad, la rechazaron. No por debilidad, sino por reverencia.

Aún así, nosotros la aceptamos.

Y a veces pienso que, sin embargo, las montañas siguen ayudándonos a cargarla.

Las montañas que guardan nuestras historias



Ahí está Yabal al-Rahma, en el día de Arafat. Los peregrinos la suben, se apoyan en sus rocas y suplican al Más Misericordioso.

O Yabal al-Nur, la “Montaña de la Luz”, donde el profeta Muhammad (la paz sea con él) se retiraba en soledad, lejos de la corrupción de la sociedad en su tiempo. En una cueva de esa montaña recibió las primeras palabras de la revelación.

O la Montaña de Thawr (Yabal Thawr), que se convirtió en refugio secreto durante uno de los momentos más difíciles en la vida del profeta. Mientras huía de la persecución en La Meca hacia Medina, se escondió allí junto con su amigo más cercano, Abu Bakr, evadiendo a quienes querían asesinarlo. Fue un momento de entrega total, con el peligro acechando justo fuera de la cueva.

También están las colinas de Safa y Marwa. No son elevadas, pero encierran una de las historias más potentes de maternidad, devoción y resistencia.

Allí, Hajar, esposa del profeta Ibrahim (Abraham) y madre de Ismael, corrió entre esas dos colinas siete veces en busca de agua para su hijo pequeño. Lo hizo sola, en un valle desértico, después de que su esposo la dejara allí por orden divina: una prueba tanto para él como para ella.

Sin señales visibles de sustento, Hajar no se detuvo. Corrió, buscó, oró. Y entonces Dios respondió: brotó agua desde donde yacía su hijo. Ese manantial es el pozo de Zamzam, que fluye hasta hoy.

Su perserverancia—sincera, incansable— fue tan valorada por Dios que su esfuerzo se consagró como parte del ritual del Hajj. Hoy, millones de personas caminan en sus pasos. No solo para honrarla, sino para encarnar su historia.

Una mujer, una madre, que estuvo sola en el desierto. Ahora es recordada por millones.

Incluso hay una montaña sin nombre en el Corán que guarda otra historia poderosa.

En el capítulo de Al-Kahf, se cuenta cómo un grupo de jóvenes creyentes se negó a adorar ídolos. Su fe era firme, pero su sociedad los perseguía. Escaparon y se refugiaron en una cueva de una montaña.

Allí, por voluntad de Dios, cayeron en un sueño profundo que duró siglos. Cuando despertaron, el mundo había cambiado. La opresión había pasado. Y su historia se convirtió en una lección eterna.

Más tarde, se les conoció como los Siete Durmientes. Dios no nos reveló sus nombres ni de qué pueblo venían. Lo que importa no es quiénes fueron, sino en qué creyeron.

Y una vez más, una montaña estuvo ahí, como refugio para quienes decidieron cargar con la confianza.

Arafat, donde nos volvemos parte de la montaña





Y así, volvemos a Arafat.

Una montaña que antes era silenciosa, ahora está llena de voces que imploran misericordia.



Creemos que toda la creación glorifica a Dios, y en este día, nos unimos a ella. Nos volvemos parte de la montaña. Nuestros corazones se apoyan en ella, nuestras voces se elevan con ella.