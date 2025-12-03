El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, sostuvo conversaciones este miércoles con sus homólogos del Reino Unido y de los Países Bajos, además del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el marco de la reunión de ministros de Exteriores de la Alianza celebrada en la sede de la organización en Bruselas.
En su encuentro con Rutte, las partes abordaron los esfuerzos para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia, así como cuestiones relativas a la seguridad en el mar Negro.
Fidan también mantuvo una reunión con la ministra de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, en la que se discutió la situación en Gaza, los esfuerzos internacionales para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, además de la situación en Siria y Líbano, según informaron fuentes diplomáticas turcas.
Además, Fidan afirmó que debe presionarse a Israel para hacer sostenible el alto el fuego en Gaza y permitir la entrada de la ayuda humanitaria necesaria en la región. Asimismo, al abordar el conflicto entre Rusia y Ucrania, subrayó la importancia de alcanzar una solución justa y duradera.
No se ofrecieron detalles sobre la reunión de Fidan con el ministro de Exteriores neerlandés, David van Weel.
Seguridad en el mar Negro
Además de estas reuniones bilaterales, Fidan también participó en una reunión trilateral con el ministro de Exteriores de Bulgaria, Georg Georgiev, y la ministra de Exteriores de Rumania, Oana Toiu, en el que se centraron en los recientes acontecimientos en la región.
En este marco, se subrayó la importancia de la seguridad en el mar Negro para los tres Estados costeros de la OTAN. También se abordó la importancia vital, tanto a nivel global como regional, del libre flujo del comercio, así como la seguridad de las líneas de comunicación marítimas y de las infraestructuras críticas, según fuentes diplomáticas.
Además, se hizo hincapié en que debe garantizarse la libertad de navegación en el mar Negro y el respeto a las normas jurídicas internacionales, y que la aplicación cuidadosa de la Convención de Montreux sobre los Estrechos es esencial.
Se expresó el compromiso de actuar con solidaridad para garantizar que el mar Negro siga siendo un mar de paz, estabilidad y cooperación.
Asimismo, se abordaron los preparativos para la cumbre de la OTAN que se celebrará en Ankara, la capital de Türkiye, el próximo mes de julio, así como las contribuciones de la industria de defensa turca a los miembros de la alianza. La próxima cumbre de la OTAN tendrá lugar en Ankara los días 7 y 8 de julio de 2026.