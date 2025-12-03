La tragedia humana que atraviesa Gaza ha dejado cicatrices visibles e invisibles en toda la población, pero pocas imágenes plasman con tanta crudeza el alcance del sufrimiento como la de quienes han perdido alguna extremidad. En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, un informe señaló que en el enclave hay al menos 6.000 palestinos amputados, y que necesitan con urgencia tratamiento y rehabilitación a largo plazo. Un recordatorio desgarrador del genocidio perpetrado por Israel y de las consecuencias duraderas que amenazan el futuro de toda una generación.

En un comunicado difundido este miércoles, el Ministerio de Salud de Gaza describió la situación de los amputados en el enclave como totalmente impactante, y precisó que uno de cada cuatro casos –es decir, el 25%--, corresponde a niños que afrontan discapacidades permanentes de por vida.

Además, el reporte resaltó el “profundo sufrimiento humano” y pidió a la comunidad internacional acciones concretas para rehabilitar física, psicológica y socialmente a los afectados.

En septiembre, el jefe de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, ya había alertado sobre la grave situación de los amputados en medio de la crisis humanitaria. Señaló que Gaza se ha convertido en “el lugar con el mayor número de niños amputados per cápita en el mundo”.

Continúan los esfuerzos diplomáticos

Mientras tanto, continúan los esfuerzos internacionales para abordar la crisis humanitaria y el futuro de Gaza. Este martes, Egipto afirmó que mantiene conversaciones activas con Estados Unidos para celebrar una conferencia internacional dedicada a la reconstrucción del enclave. Así lo afirmó en una rueda de prensa el ministro de Relaciones Exteriores egipcio, Badr Abdelatty, quien explicó que ambos países siguen trabajando para fijar una fecha para dicho evento, que será copresidido por ambos países.

Paralelamente, Qatar, mediador clave en las conversaciones, afirmó que espera que Israel y Hamás puedan avanzar hacia una segunda fase del acuerdo estipulado en el alto el fuego del 10 de octubre. Así lo declaró el ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, Majed Al-Ansari: “Creemos que deberíamos llevar a las partes a la segunda fase muy, muy pronto”, afirmó.

Asimismo, explicó que esta nueva etapa deberá abordar cuestiones que están complicando la situación, como los miembros o integrantes de Hamás que permanecen en Rafah, más allá de la Línea Amarilla, el punto que delimita el retiro parcial de las tropas israelíes dentro de Gaza.