La tragedia humana que atraviesa Gaza ha dejado cicatrices visibles e invisibles en toda la población, pero pocas imágenes plasman con tanta crudeza el alcance del sufrimiento como la de quienes han perdido alguna extremidad. En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, un informe señaló que en el enclave hay al menos 6.000 palestinos amputados, y que necesitan con urgencia tratamiento y rehabilitación a largo plazo. Un recordatorio desgarrador del genocidio perpetrado por Israel y de las consecuencias duraderas que amenazan el futuro de toda una generación.
En un comunicado difundido este miércoles, el Ministerio de Salud de Gaza describió la situación de los amputados en el enclave como totalmente impactante, y precisó que uno de cada cuatro casos –es decir, el 25%--, corresponde a niños que afrontan discapacidades permanentes de por vida.
Además, el reporte resaltó el “profundo sufrimiento humano” y pidió a la comunidad internacional acciones concretas para rehabilitar física, psicológica y socialmente a los afectados.
En septiembre, el jefe de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, ya había alertado sobre la grave situación de los amputados en medio de la crisis humanitaria. Señaló que Gaza se ha convertido en “el lugar con el mayor número de niños amputados per cápita en el mundo”.
Continúan los esfuerzos diplomáticos
Mientras tanto, continúan los esfuerzos internacionales para abordar la crisis humanitaria y el futuro de Gaza. Este martes, Egipto afirmó que mantiene conversaciones activas con Estados Unidos para celebrar una conferencia internacional dedicada a la reconstrucción del enclave. Así lo afirmó en una rueda de prensa el ministro de Relaciones Exteriores egipcio, Badr Abdelatty, quien explicó que ambos países siguen trabajando para fijar una fecha para dicho evento, que será copresidido por ambos países.
Paralelamente, Qatar, mediador clave en las conversaciones, afirmó que espera que Israel y Hamás puedan avanzar hacia una segunda fase del acuerdo estipulado en el alto el fuego del 10 de octubre. Así lo declaró el ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, Majed Al-Ansari: “Creemos que deberíamos llevar a las partes a la segunda fase muy, muy pronto”, afirmó.
Asimismo, explicó que esta nueva etapa deberá abordar cuestiones que están complicando la situación, como los miembros o integrantes de Hamás que permanecen en Rafah, más allá de la Línea Amarilla, el punto que delimita el retiro parcial de las tropas israelíes dentro de Gaza.
Qatar, junto con EE.UU., Türkiye y Egipto, logró asegurar el alto el fuego que detuvo en gran medida la ofensiva genocida de Tel Aviv contra el enclave. Ese acuerdo formó parte de la primera fase del plan para Gaza, esbozado inicialmente por el presidente estadounidense Donald Trump. En esta etapa, Hamás acordó que entregaría a 48 rehenes israelíes, de los cuales 20 seguían vivos. Mientras, Israel debía liberar 2.000 prisioneros palestinos, entre ellos 1.700 detenidos desde octubre de 2023.
El grupo palestino devolvió a la mayoría de los rehenes, vivos y fallecidos, con excepción de los restos de dos rehenes, Ran Gvili y Sudthisak Rinthalak. Israel acusa a Hamás de retrasar su entrega, pero el grupo ha explicado que esto se debe a que no han logrado recuperar sus restos, ya que permanecen bajo enormes montículos de escombros. En este sentido, el ministro qatarí insistió en que la devolución de los restos no debería impedir avanzar hacia la siguiente fase.
La segunda fase, respaldada por la ONU en noviembre, establece que Israel deberá retirarse de sus posiciones dentro del territorio, una autoridad interina asumirá el gobierno de Gaza y se desplegará una fuerza internacional de estabilización encargada de garantizar la transición y la seguridad.
ONU exige el fin de la ocupación israelí de 1967
En medio de este panorama, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución sobre la “Solución pacífica de la cuestión de Palestina”. El proyecto, elaborado por Yibuti, Jordania, Mauritania, Qatar, Senegal y Palestina, fue aprobado el martes con 151 votos a favor, 11 en contra y 11 abstenciones.
La resolución pide poner fin a la ocupación israelí de 1967, defender la solución de dos Estados, detener la actividad de asentamiento y garantizar que Israel cumpla con el derecho internacional.
También insta a reanudar las negociaciones y pide a los países que no reconozcan los cambios fronterizos mientras aumentan la asistencia a los palestinos en medio de una grave crisis humanitaria.
Israel ha asesinado a más de 70.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, en su genocidio en Gaza desde octubre de 2023.