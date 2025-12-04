Türkiye se prepara para un 2026 marcado por una intensa actividad diplomática, con varias cumbres internacionales que situarán a Ankara en el centro de la agenda global. El presidente Recep Tayyip Erdogan declaró este martes que el país “verá un año de cumbres globales en 2026, en todos los sentidos”.

En este marco, la ciudad turística de Antalya recibirá a casi 200 países para la conferencia de la ONU sobre cambio climático, la COP31, mientras que Ankara acogerá la Cumbre de Líderes de la OTAN en julio.

Además, Erdogan anunció que Türkiye convocará la 13ª Cumbre de la Organización de Estados Túrquicos.

“Un mundo más justo es posible”

Por otra parte, el presidente destacó la participación de Türkiye en la reciente Cumbre del G20 en Sudáfrica, haciendo hincapié en el peso económico del grupo y en su papel central para afrontar los desafíos globales. Según recordó, los países del foro representan el 85% de la economía mundial y dos tercios de la población del planeta.

Asimismo, señaló que mantuvo reuniones bilaterales “significativas” durante el encuentro, en las que Ankara reiteró su llamamiento a una gobernanza internacional más equitativa. Este compromiso, afirmó, se remonta a la presidencia turca del G20 en 2015 y quedó sintetizado de nuevo en el mensaje “Un mundo más justo es posible”, pronunciado en Johannesburgo.

Cumbre de la OTAN

En cuanto a la cumbre de la OTAN, Erdogan recordó que tendrá lugar en julio en Ankara y que Türkiye espera que dicho encuentro siente las bases para decisiones “muy importantes” para el futuro de la Alianza.