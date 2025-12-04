Türkiye se prepara para un 2026 marcado por una intensa actividad diplomática, con varias cumbres internacionales que situarán a Ankara en el centro de la agenda global. El presidente Recep Tayyip Erdogan declaró este martes que el país “verá un año de cumbres globales en 2026, en todos los sentidos”.
En este marco, la ciudad turística de Antalya recibirá a casi 200 países para la conferencia de la ONU sobre cambio climático, la COP31, mientras que Ankara acogerá la Cumbre de Líderes de la OTAN en julio.
Además, Erdogan anunció que Türkiye convocará la 13ª Cumbre de la Organización de Estados Túrquicos.
“Un mundo más justo es posible”
Por otra parte, el presidente destacó la participación de Türkiye en la reciente Cumbre del G20 en Sudáfrica, haciendo hincapié en el peso económico del grupo y en su papel central para afrontar los desafíos globales. Según recordó, los países del foro representan el 85% de la economía mundial y dos tercios de la población del planeta.
Asimismo, señaló que mantuvo reuniones bilaterales “significativas” durante el encuentro, en las que Ankara reiteró su llamamiento a una gobernanza internacional más equitativa. Este compromiso, afirmó, se remonta a la presidencia turca del G20 en 2015 y quedó sintetizado de nuevo en el mensaje “Un mundo más justo es posible”, pronunciado en Johannesburgo.
Cumbre de la OTAN
En cuanto a la cumbre de la OTAN, Erdogan recordó que tendrá lugar en julio en Ankara y que Türkiye espera que dicho encuentro siente las bases para decisiones “muy importantes” para el futuro de la Alianza.
No obstante, esta no será la primera vez que el país acoge una cita estratégica del bloque: en 2004, Estambul fue sede de una reunión en la que los líderes discutieron la ampliación de la organización, las operaciones en Afganistán e Iraq y la instauración de la Iniciativa de Cooperación de Estambul (ICI, por sus siglas en inglés). Dicho marco, en efecto, busca ofrecer a países no pertenecientes a la OTAN en Oriente Medio la posibilidad de cooperar con la Alianza a largo plazo.
Cumbre COP31
En relación con la COP31, Türkiye llega respaldada por el papel destacado de la primera dama Emine Erdogan en la agenda ambiental.
A través del Proyecto “residuo cero”, lanzado en 2017 y reconocido internacionalmente, ha promovido prácticas de reciclaje, reducción de desechos y economía circular. Gracias a este impulso, la iniciativa obtuvo el Premio a la Acción de los Objetivos Globales del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), lo que contribuyó a elevar el perfil internacional del país.
Además, Emine Erdogan presidió la Junta Asesora de Alto Nivel de la ONU sobre “residuo cero”, desde donde ha insistido en la acción climática como responsabilidad hacia las generaciones futuras.
Cumbre de los Estados Túrquicos
Finalmente, Türkiye acogerá en 2026 la 13ª Cumbre de los Estados Túrquicos, tras la edición celebrada en Azerbaiyán. Durante aquella reunión, Erdogan instó a los países miembros a asumir un papel más activo en la estabilidad y la seguridad regionales. Con la próxima cita, Ankara pretende consolidar esta línea de cooperación y, al mismo tiempo, reforzar su presencia en el espacio túrquico.