El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, señaló este miércoles que la diplomacia sigue siendo la clave para resolver la guerra entre Ucrania y Rusia, y que Ankara está dispuesta a acoger nuevas conversaciones de paz. Enfatizó además que cualquier eventual acuerdo no solo pondría fin a la guerra, sino que también daría forma al futuro de Europa.

“Lo demostramos con las reuniones que celebramos tres veces en Estambul el verano pasado, organizando y gestionando los encuentros. Las partes se retiraron realmente satisfechas en cada una de las reuniones”, declaró en una entrevista con TRT Haber y la Agencia Anadolu, tras participar en la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN en Bruselas, Bélgica.

Tras sus conversaciones con sus homólogos de la Unión Europea (UE) y la OTAN, Fidan explicó que la reunión se centró principalmente en la guerra entre Rusia y Ucrania, en la búsqueda de un posible marco de paz y en cuestiones regionales más amplias en las que Türkiye desempeña un papel clave.

El ministro afirmó mantener un “optimismo cauteloso” respecto al proceso de paz. “Lo más importante es no abandonar la mesa”, dijo. “Si te sientas con la intención de reconciliarte, eventualmente llegarás a un acuerdo”.

Fidan sostuvo que Türkiye cree que tanto Rusia como Ucrania podrían mostrar pronto una postura más positiva. “Rusia tiene una actitud positiva”, afirmó. “Creo que Ucrania también presentará pronto una posición similar”.

Añadió que el mediador estadounidense Steve Witkoff “cuenta con las capacidades necesarias” para ayudar a avanzar en las conversaciones, después de que este viajara a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, este miércoles.

En ese sentido, insistió en que cualquier acuerdo eventual daría forma al futuro de Europa, además de poner fin a la ofensiva. “Todo el mundo está calculando riesgos y ganancias”, señaló. “En un entorno tan complejo, clarificar los objetivos y centrar a las partes en ellos es cada vez más importante”.