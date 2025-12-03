En un clima marcado por advertencias de Washington, Israel lanzó el martes otra incursión en el sur de Siria, prolongando un patrón de miles de operaciones en el último año. Lo hizo aun después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistiera en que es “muy importante que Israel mantenga un diálogo fuerte y sincero con Siria, y que no ocurra nada que interfiera en la evolución” del país.

En la incursión del martes, fuerzas israelíes entraron en Samdaniya Al-Sharqiya, en la provincia sureña de Quneitra, donde dos tanques y varios vehículos militares demolieron un puesto militar abandonado, según la televisión estatal Alikhbariya. La operación siguió a otras incursiones del lunes en la misma zona: de acuerdo con la agencia estatal SANA, unidades israelíes avanzaron en zonas rurales, entre ellas Saida Al-Hanout y Tel Abu Qubays, y tomaron posiciones mientras un dron sobrevolaba el área, movimientos que Damasco consideró una violación explícita de su soberanía.

Pero estos ataques no son aislados, sino que se enmarcan en un ritmo casi diario de operaciones: desde diciembre de 2024 Israel ha realizado más de 1.000 ataques aéreos y al menos 400 incursiones terrestres en provincias del sur de Siria, según las autoridades locales. Muchos de los ataques en Siria han dejado muertos y heridos, de hecho, solo en la última semana 13 personas perdieron la vida por las agresiones israelíes.

Israel ignora las advertencias de Trump

Las incursiones avanzaron pese a las advertencias del propio Trump, que pidió a Israel evitar acciones que pudieran interferir en la situación interna de Siria. El país se encuentra aún en transición, a casi un año de la caída del régimen de Bashar Al-Assad y del fin de la guerra civil, el 8 de diciembre de 2024. El lunes, el mandatario escribió en la red social Truth Social que era “muy importante que Israel mantenga un diálogo fuerte y sincero con Siria, y que no ocurra nada que interfiera en la evolución de Siria hacia un Estado próspero”.

En un esfuerzo de Washington por contener las violaciones israelíes, el martes el ministro de Relaciones Exteriores de Siria, Asaad Hassan Al-Shaibani, se reunió en Damasco con el enviado especial de Estados Unidos para Siria Thomas Barrack. Según el Ministerio de Exteriores sirio, ambos analizaron la situación regional y las formas de reforzar la cooperación entre Damasco y Washington “para servir sus intereses comunes”.

En este contexto, Trump elogió este lunes al presidente sirio Ahmad Al-Sharaa por “trabajar diligentemente” y aseguró que Estados Unidos hace “todo lo que está en su poder” para que Siria avance hacia un país próspero. Destacó además medidas recientes de Washington, como el levantamiento de sanciones y la retirada de altos funcionarios sirios de listados de terrorismo, en un contexto en el que las incursiones israelíes podrían poner en riesgo estos avances.