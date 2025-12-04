Mientras Hamás cumple con sus compromisos y continúa entregando los restos de rehenes, en Gaza siguen registrándose ataques mortales por parte de Israel. En una nueva violación del alto el fuego, el ejército de Tel Aviv llevó a cabo un ataque que asesinó a cinco palestinos en el sur de Gaza, incluidos dos niños, que se refugiaban en tiendas de desplazados.
El ataque coincidió con las declaraciones del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien había advertido que respondería “en consecuencia” a las heridas sufridas por soldados israelíes en Gaza durante lo que describió como enfrentamientos con el grupo de resistencia palestino, aunque no especificó que esa operación fuera la respuesta anunciada. De hecho, justificó el ataque alegando que su objetivo era un “alto responsable de Hamás en Rafah”, sin presentar pruebas.
La agresion fue condenado por Hamás, al igual que otra que horas antes se cobró la vida de un palestino en la Ciudad de Gaza. El grupo calificó las agresiones de “crimen de guerra flagrante”, “desprecio por el acuerdo de alto el fuego” y de un intento claro de Israel de eludir sus compromisos. Asimismo, el grupo exhortó a los mediadores y a los países garantes a presionar al Gobierno de Netanyahu para que detenga sus “crímenes” y respete lo pactado.
Esto ocurre mientras alrededor de 200 miembros del grupo de resistencia palestino Hamás se encuentran atrapados en Rafah, en una zona controlada por el ejército israelí. En este contexto, Hamás pidió a través de los mediadores que presionen a Israel para que habilite un paso seguro hacia áreas libres de presencia de las fuerzas de Tel Aviv. No obstante, el Gobierno de Netanyahu no ha respondido a la solicitud, y el grupo insiste en que no logra comunicarse con ellos.
Con este nuevo ataque, se contabilizan alrededor de 591 violaciones del alto el fuego por parte del ejército israelí, que han dejado un saldo de 357 muertos y 903 heridos, según la Oficina de Medios de Gaza. En total, estas muertes elevan a más de 70.000 las personas asesinadas en Gaza desde el inicio del brutal genocidio tras el 7 de octubre, además de 171.000 heridos.
La segunda fase de la tregua comenzará “muy pronto”, afirma Trump
En esta coyuntura, y a pesar de las violaciones al alto el fuego, Trump aseguró que la segunda fase de su plan de cese del fuego “va a ocurrir muy pronto”.
Consultado por los periodistas sobre cuándo comenzaría esta fase, Trump evitó dar una fecha concreta y se limitó a afirmar que las cosas “están yendo bien”.
Además, justificó el último ataque israelí sobre los civiles palestinos afirmando: “Hoy tuvieron un problema con una bomba que explotó”. Y añadió que “hirió a algunas personas de forma bastante grave, probablemente mató a algunas personas”.
Hamás entrega los restos de un rehén israelí
En paralelo, y en cumplimiento del alto el fuego vigente, Hamás entregó los restos de otro cautivo israelí en el norte de Gaza. El ejército israelí confirmó que equipos del Comité Internacional de la Cruz Roja recibieron el ataúd y se dirigieron a transferir el cuerpo a las tropas israelíes dentro del enclave.
Israel identificó el cuerpo entregado como el del tailandés Sudthisak Rinthalak, según informó el jueves la Oficina de Netanyahu. Con este, solo quedaría en Gaza el cuerpo del oficial de policía israelí Ran Gvili. Esta entrega reviste importancia, ya que constituye un elemento central de la primera fase del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que llevó a un acuerdo de algo el fuego.
Tras esta última devolución, las facciones palestinas pidieron aumentar la presión internacional sobre Israel para que cumpla plenamente las obligaciones asumidas en virtud del acuerdo.
Continúa el bloqueo a la ayuda humanitaria
Mientras tanto, el bloqueo a la ayuda humanitaria continúa. Desde que el ejército israelí tomó el lado palestino del cruce en mayo de 2024, los convoyes siguen siendo impedidos de entrar en Gaza y acumulándose en el lado egipcio de la frontera.
Aunque el acuerdo contemplaba la entrada diaria de 600 camiones, fuentes de Naciones Unidas señalan que los datos de la ONU sitúan esa cifra en poco más de 100 al día.
En este contexto, el Programa Mundial de Alimentos, afirmó que, aunque hubo una ligera mejora en el acceso a ayuda desde que entró en vigor el alto el fuego, la cantidad sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades de los palestinos.
Por otra parte, en declaraciones recientes, Israel anunció que abriría pronto el cruce de Rafah desde Gaza hacia Egipto para permitir la salida de residentes. COGAT, el organismo del Ministerio de Defensa israelí encargado de los asuntos civiles en los territorios palestinos, afirmó que la medida forma parte del acuerdo de alto el fuego y que el paso operaría bajo la supervisión de la Misión de Asistencia Fronteriza de la Unión Europea, en un esquema similar al aplicado en enero de 2025 durante la tregua de 6 semanas.
Sin embargo, a través de su servicio de información estatal, Egipto negó haber llegado a un entendimiento en esos términos. En un comunicado difundido por el servicio estatal de información, y citando a una fuente oficial, insistió en que cualquier apertura debe producirse en ambos sentidos, permitiendo tanto la entrada como la salida desde Gaza, y siempre en consonancia con el plan del presidente estadounidense Donald Trump.
Además, dos fuentes diplomáticas europeas señalaron a la agencia de noticias AFP que se habían preparado inicialmente para reabrir el cruce peatonal el 14 de octubre, tras un anuncio similar anterior, pero la operación fue finalmente aplazada. La reapertura de Rafah forma parte del plan de paz de Trump para el territorio palestino y responde también a una demanda de larga data de agencias de la ONU y otros actores humanitarios.