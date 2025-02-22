Desde niño, Aziz Bekkaoui, uno de los primeros grandes diseñadores que llevó la solidaridad con Palestina a las pasarelas, tuvo claro que amplificar la voz del pueblo palestino era una prioridad. Sin embargo, recién en 2014, con su colección para el Día Mundial del Keffiyeh, pudo plasmar este mensaje a través de la moda.

Bekkaoui transforma el keffiyeh (bufanda tradicional palestina) y la bandera palestina en piezas de alta costura con un propósito. Su colección incluye diseños como un casco y una mochila keffiyeh, y una manta palestina.

"Al integrar el estampado del keffiyeh y la bandera palestina en piezas atemporales y elaboradas con gran detalle, la colección busca honrar el patrimonio palestino", explicó Aziz a TRT Español. “Y, de ese modo, darle una relevancia duradera y moderna”.

A través de la fundación Maison Palestine, parte de los beneficios de la colección de Bekkaoui se destinan a proyectos de apoyo a periodistas, activistas, artistas y líderes de opinión que trabajan para generar conciencia sobre la causa palestina.

Relacionado El día en que el arte más tradicional de Buenos Aires homenajeó a Palestina

Nacido en Berkane, Marruecos, Aziz emigró con su familia a los Países Bajos. Tenía seis años. Gracias a sus padres, desde pequeño, tomó conciencia de la lucha del pueblo palestino. "Me criaron con una visión clara sobre los derechos humanos y otros temas que, para un niño, eran difíciles de entender", recuerda.

Su conexión con Palestina, asegura, siempre ha estado ahí. No solo por el genocidio actual, sino por los 77 años de ocupación que el pueblo palestino sigue soportando.

Aunque en un principio su interés se inclinaba hacia la arquitectura y las artes visuales —pasaba horas creando en casa—, su camino lo llevó finalmente al diseño de moda en la Universidad de las Artes ArtEZ en Arnhem, Países Bajos, donde exploró múltiples disciplinas creativas.

Cuando la moda trasciende la pasarela

Hoy Aziz es uno de los diseñadores más reconocidos de Países Bajos, y ve la moda como "algo más que estética".

"Seamos sinceros”, reconoce. “La moda no salva vidas. Pero puede hacer que la gente reflexione, genere conciencia e incluso las motive a actuar".

A lo largo de la historia, la moda ha sido una herramienta clave para movimientos antiguerra. En la década de 1960, el pelo largo y los pantalones acampanados simbolizaban la oposición a la Guerra de Vietnam, ayudando a generar una comunidad dentro del movimiento pacifista.

Desde el inicio del genocidio israelí en Gaza, esta tradición ha resurgido con fuerza, con símbolos palestinos como los olivos o las sandías extendiéndose por todo el mundo en forma de estampados en camisetas, pañuelos y prendas que han llegado desde los campus universitarios hasta los parlamentos y las alfombras de eventos internacionales.

Luchando contra un keffiyeh 'sin alma'

Para Bekkaoui entender la tradición y la artesanía es clave. "¿De dónde viene algo? ¿En qué contexto surgió? ¿Qué necesidad llevó a su creación? ¿Cómo se hizo? ¿Qué materiales y técnicas se utilizaron?", plantea. Y estas preguntas dieron forma a su Colección Mundial del Keffiyeh, en colaboración con el Museo Textil.

Cada pieza tejida en cachemir y lana es un homenaje al keffiyeh en su esencia más pura. Sin contexto, advierte Bekkaoui, el keffiyeh se convierte en "un simple conjunto de hilos, sin alma ni significado".

Mientras su trabajo respeta y reivindica el valor cultural de esta prenda, la industria de la moda la ha convertido en un simple accesorio comercial.

La apropiación del keffiyeh va desde la moda rápida hasta el lujo. La marca británica de moda TopShop lo transformó en un "mono bufanda", y la cadena de tiendas de ropa estadounidense Urban Outfitters comercializó versiones en varios colores hasta que las retiró, según explicaron, "debido a la sensibilidad de la prenda".