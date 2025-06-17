La reciente reunión de ministros de Relaciones Exteriores de los BRICS, celebrada en Río de Janeiro en abril pasado, representó un momento clave para las crecientes ambiciones del bloque, aunque también dejó en evidencia los límites del consenso en un foro cada vez más concurrido. Si bien las conversaciones llevaron a posiciones alineadas en algunos frentes, otros quedaron visiblemente sin resolver, destacando los desafíos que persisten de cara a la cumbre de líderes de julio, también programada en Brasil.

Desde su creación en 2009, los BRICS han crecido notablemente en cuanto a su alcance e influencia. La reunión en Río, que incluyó a 10 miembros plenos y trece “países socios” , reflejó tanto el creciente peso geopolítico del grupo como las complejidades diplomáticas que conlleva su expansión.

Como era de esperarse, la ampliación del grupo de países miembros condujo a discusiones más amplias y complejas. No todas las propuestas presentadas durante el encuentro lograron el apoyo unánime de los participantes.

No obstante, se alcanzó consenso en dos puntos clave de la agenda.

El enfoque central del encuentro fueron las nuevas barreras comerciales establecidas por el Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Todos los países participantes condenaron de forma colectiva el “proteccionismo comercial” estadounidense, una expresión utilizada diplomáticamente para evitar una crítica directa a Trump, aunque sus políticas eran claramente el objetivo.

El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil y actual presidente de los BRICS, Mauro Vieira, subrayó la “firme oposición” del bloque a las medidas proteccionistas. Destacó el “consenso absoluto” en torno a los “conflictos comerciales y los aranceles”. La declaración de Brasil reflejó las preocupaciones de los ministros de Exteriores sobre “el potencial de una economía global fragmentada”, posicionando a los BRICS como defensores del multilateralismo frente a las amenazas externas.

Se trató de una preocupación compartida que permitió a países con perfiles económicos muy distintos hablar bajo una sola voz. El lenguaje fue cuidadosamente neutral, pero su significado era claro: los BRICS se están posicionando como contrapeso al unilateralismo que caracteriza cada vez más la política comercial occidental.

Otro tema que ganó espacio entre los participantes fue el impulso al uso de monedas locales en el comercio bilateral. El grupo reafirmó su interés en las transacciones que dejen de lado al dólar, adoptando un enfoque cauteloso respecto a una salida rápida de la divisa estadounidense.

Durante la cumbre celebrada en Rusia el año pasado, los líderes del grupo abordaron la importancia de promover estas operaciones. La reacción de Trump fue inmediata: amenazó con imponer aranceles del 100% si los BRICS se alejaban del dólar, lo que podría poner en riesgo su dominio en los pagos internacionales.

Sin embargo, más allá de la retórica, no hubo señales concretas de cambios estructurales inminentes.

Esa cautela refleja una realidad contundente. A pesar del creciente interés por buscar alternativas, el 75% del comercio global aún se realiza en dólares. En 2023, la ONU informó que, del volumen total de comercio mundial equivalente a 32 billones de dólares, 24 billones fueron transacciones en la divisa estadounidense.

El peso económico creciente de China podría alterar eventualmente esa ecuación. Hacia finales de 2024, se proyectaba que el PIB chino alcanzaría los 18.570 billones de dólares, mientras que el de EE.UU. se situaba en 29 billones. Pero por ahora, el deseo político de reducir la dependencia del dólar va por delante de las alternativas prácticas.

Además, el recuerdo del congelamiento de 330.000 millones de dólares en activos rusos en dólares y euros en 2022 causó daños severos, potencialmente devastadores, a la reputación de las “monedas fuertes” y al sistema SWIFT. Esta medida evidenció las consecuencias negativas de usar las divisas occidentales como arma política.

Ese congelamiento impulsó la creciente cautela de los miembros BRICS ante la posibilidad de que se repitan sanciones impuestas bajo presión política estadounidense. En abril de 2022, funcionarios del Ministerio de Finanzas de China y otros entes reguladores se reunieron con bancos nacionales y extranjeros para discutir posibles represalias frente a sanciones estadounidenses.