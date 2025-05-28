TÜRKİYE
Türkiye y Rusia reiteran compromiso con la unidad de Siria y renuevan impulso al diálogo con Ucrania
Los ministros de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, y de Rusia, Sergey Lavrov, reafirmaron el compromiso de sus países en promover la estabilidad regional. Lavrov elogió el papel de Ankara al facilitar las conversaciones con Ucrania.
El ministro Lavrov afirmó que Ankara y Moscú comparten una postura unificada respecto a la situación en Gaza, calificando la violencia en el enclave y en Cisjordania ocupada como "inaceptable". / AP
28 de mayo de 2025

El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, y su homólogo de Rusia, Sergey Lavrov, reafirmaron el compromiso compartido de sus países por salvaguardar la unidad de Siria, y por promover la estabilidad regional a largo plazo.

"Türkiye y Rusia seguirán trabajando juntos para garantizar la protección de la integridad territorial y la soberanía de Siria", declaró Fidan en una rueda de prensa conjunta este martes tras las conversaciones de alto nivel que sostuvo en Moscú. "Intensificaremos nuestros esfuerzos para asegurar la prosperidad y la estabilidad del pueblo sirio".

Los dos ministros también manifestaron su renovada disposición para reanudar las conversaciones de paz directas entre Rusia y Ucrania, y ambos respaldaron el papel de Türkiye como un mediador confiable.

"Podemos apelar una vez más a nuestros amigos turcos para la segunda ronda de negociaciones con Ucrania", declaró Lavrov, y apuntó a Estambul como un "lugar prometedor" para el diálogo a futuro.

Türkiye facilitó las primeras conversaciones directas entre Moscú y Kiev en tres años, el pasado 16 de mayo en Estambul, donde ambas partes acordaron un intercambio de prisioneros a gran escala que involucró a un total de 1.000 personas de cada lado y continuar las negociaciones para una tregua.

"Terminar esta guerra de forma permanente es nuestro objetivo común"

El encuentro entre Fidan y Lavrov se desarrolló durante el segundo día de la visita del diplomático turco a Moscú, donde previamente se reunió con el presidente Vladimir Putin y con Vladimir Medinsky, asesor presidencial ruso y quien lideró la delegación del Kremlin en las negociaciones con Ucrania de mayo pasado.

Fidan reiteró la disposición de Türkiye para acoger futuras negociaciones entre Moscú y Kiev, y extendió el apoyo del presidente Recep Tayyip Erdogan al proceso. También destacó la voluntad de Lavrov para continuar el diálogo de paz, enfatizando el interés geográfico y político de Ankara en poner fin a la guerra.

"Vivimos en la misma geografía... Terminar esta guerra de forma permanente es nuestro objetivo común, y Türkiye seguirá apoyando los esfuerzos para lograrlo", declaró Lavrov.

En cuanto a la crisis humanitaria en Gaza, Fidan lanzó una dura advertencia sobre las consecuencias de la violencia incesante. "El genocidio en Gaza debe cesar de inmediato", declaró. "De lo contrario, el caos que puede envolver a Israel será imparable".

Lavrov afirmó la alineación de Moscú con Ankara en la cuestión palestina. "Compartimos puntos de vista con Türkiye sobre Palestina. Lo que está sucediendo en Gaza y Cisjordania ocupada es inaceptable", afirmó.

La visita de Fidan a Moscú se desarrolló el 26 y 27 de mayo por invitación de Lavrov, según fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores turco.


