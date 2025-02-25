Para despejar cualquier duda sobre los aranceles que impondrá a México y Canadá, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que estos “seguirán adelante” según lo previsto, ahora que la suspensión temporal de un mes a la medida termina la próxima semana.

"Los aranceles seguirán adelante a tiempo, según lo programado", sostuvo Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca, cuando se le preguntó si volvería a aplazar la entrada en vigencia de la disposición, inicialmente prevista para febrero. En esa línea completó: "Estamos cumpliendo con los plazos con los aranceles y parece que eso avanza muy rápidamente".

"Hemos sido maltratados muy mal por muchos países, no solo Canadá y México. Se han aprovechado de nosotros", continuó. "Este es un abuso que tuvo lugar durante muchos, muchos años. Y ni siquiera estoy culpando a los otros países que lo hicieron. Culpo a nuestro liderazgo por permitir que suceda", añadió haciendo eco de su reiterado argumento sobre los efectos de los aranceles contra la economía de Estados Unidos.

La aclaración de Trump llega mientras Canadá y México negocian un acuerdo a toda velocidad para evitar las tarifas aduaneras antes del próximo martes, cuando expira el plazo temporal de Estados Unidos.

La medida contempla un arancel del 25% sobre las importaciones mexicanas y gravámenes del 10% a la mayoría de los bienes provenientes de Canadá, incluyendo productos energéticos como el petróleo y la electricidad.

Las reacciones de Canadá y México