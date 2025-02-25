MUNDO
Trump confirma que los aranceles a Canadá y México "seguirán adelante"
“Los aranceles seguirán adelante a tiempo, según lo programado”, aclaró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la medida económica a sus vecinos México y Canadá.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump./ Foto: EFE. / Others
25 de febrero de 2025

Para despejar cualquier duda sobre los aranceles que impondrá a México y Canadá, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que estos “seguirán adelante” según lo previsto, ahora que la suspensión temporal de un mes a la medida termina la próxima semana.

"Los aranceles seguirán adelante a tiempo, según lo programado", sostuvo Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca, cuando se le preguntó si volvería a aplazar la entrada en vigencia de la disposición, inicialmente prevista para febrero. En esa línea completó: "Estamos cumpliendo con los plazos con los aranceles y parece que eso avanza muy rápidamente".

"Hemos sido maltratados muy mal por muchos países, no solo Canadá y México. Se han aprovechado de nosotros", continuó. "Este es un abuso que tuvo lugar durante muchos, muchos años. Y ni siquiera estoy culpando a los otros países que lo hicieron. Culpo a nuestro liderazgo por permitir que suceda", añadió haciendo eco de su reiterado argumento sobre los efectos de los aranceles contra la economía de Estados Unidos.

La aclaración de Trump llega mientras Canadá y México negocian un acuerdo a toda velocidad para evitar las tarifas aduaneras antes del próximo martes, cuando expira el plazo temporal de Estados Unidos.

La medida contempla un arancel del 25% sobre las importaciones mexicanas y gravámenes del 10% a la mayoría de los bienes provenientes de Canadá, incluyendo productos energéticos como el petróleo y la electricidad.

Las reacciones de Canadá y México

Recomendados

En Ciudad de México y Ottawa, la reacción fue inmediata, mientras ambis gobiernos aceleran gestiones para evitar un golpe a sus economías.

En esa línea, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, confía en alcanzar un acuerdo antes del viernes. "Este viernes pues necesitaríamos estar llegando ya a acuerdos importantes. Estaría, si es necesario, buscando otra llamada por teléfono con el presidente Trump, lo que haga falta para llegar a un acuerdo", afirmó en su rueda de prensa matutina.

Además, los dos países han implementado acciones para apaciguar las presiones de Washington. En el caso de México, el gobierno desplegó 10.000 militares en la frontera con Estados Unidos con el objetivo de frenar el tráfico de drogas hacia su principal socio comercial, que absorbe más del 80% de sus exportaciones.

Preocupaciones sobre el futuro

El anuncio ha generado preocupación en los sectores empresarial y financiero. Grandes compañías como Walmart han advertido sobre los efectos de la incertidumbre, mientras que el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan registró una caída del 10% en el último mes, en parte debido a los temores sobre los aranceles y la inflación.

