La primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, aprovechó la conmemoración del Día de las Familias de Acogida para lanzar un mensaje cargado de emoción y compromiso, difundido desde su cuenta oficial en X. En él resaltó los pilares fundamentales que sostienen esta labor: la compasión, la responsabilidad compartida y una tradición profunda de solidaridad social que, dijo, define a su país.
“Cada encuentro con nuestras familias de acogida tiene para mí un significado muy especial y despierta una gran emoción”, afirmó Erdogan durante la jornada del lunes. “Ellas son el vivo reflejo del amor, la bondad y la misericordia en su máxima expresión”.
En un acto junto a las familias y los niños bajo su protección, la primera dama recordó el arraigo histórico de Türkiye en la defensa de la infancia vulnerable, impulsado a través del Sistema de Familias de Acogida. “Somos una nación que sostiene con firmeza la convicción de que ‘los seres humanos están encomendados los unos a los otros’. Esa cultura de solidaridad sigue vigente y se renueva día a día con este sistema”, subrayó.
Pero su mensaje fue más allá de las fronteras nacionales. Emine Erdogan hizo un llamado a la comunidad internacional para que este modelo se adopte en todo el mundo. “No podemos olvidar que todos los niños del planeta son hijos queridos de una misma familia humana”, enfatizó.
Asimismo, destacó el reconocimiento que el proyecto turco “Gönül Elçileri” (Voluntarios del Corazón) recibió el año pasado, cuando fue presentado como iniciativa modelo en la sede de UNICEF en Nueva York. “Es un orgullo enorme para nosotros, como nación y Estado, contar con un espíritu tan compasivo y solidario”, afirmó con orgullo.
Para concluir, la primera dama felicitó a las esposas de los gobernadores de Isparta, Kahramanmaras y Hatay, provincias que este año fueron distinguidas por su destacada labor en el ámbito de las familias de acogida, y envió sus mejores deseos de felicidad a todos los niños y sus familias.