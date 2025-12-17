El grupo armado Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y largamente envuelto en el conflicto de este país, vuelve a estar bajo la lupa internacional por cuenta de la decisión de Estados Unidos de designarlo como organización terrorista internacional. Este martes, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció que clasificaría al grupo bajo esa categoría apuntando a que “el Clan del Golfo es una organización delictiva violenta y poderosa con miles de miembros”, cuya “principal fuente de ingresos del grupo es el tráfico de cocaína, que utiliza para financiar sus actividades violentas”.

Considerado como el mayor cartel de narcotráfico de Colombia, Washington añadió que el grupo “es responsable de atentados terroristas contra funcionarios públicos, fuerzas del orden y personal militar, así como civiles en Colombia”. Por su parte, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, refiriéndose a la designación, advirtió que su país “utilizará todas las herramientas disponibles para proteger nuestros intereses de seguridad nacional, y negar financiación y recursos a los narcoterroristas”.

El Clan del Golfo –que se originó a finales de la década de los 2000 y tiene sus orígenes en grupos paramilitares de extrema derecha– es considerado el cartel de droga más grande de Colombia, con aproximadamente 9.000 miembros. También se le señala de ser el responsable del envío de cientos de toneladas de cocaína anualmente a Estados Unidos y Europa, según la inteligencia militar colombiana.

El exlíder del grupo, Dairo Antonio Úsuga David, conocido como "Otoniel", fue capturado en octubre de 2021 en la región de Urabá, en el departamento de Antioquia, en una operación masiva denominada Osiris. Posteriormente, alias “Otoniel” fue trasladado a una cárcel en Bogotá y extraditado a Estados Unidos

Coyuntura clave para EE.UU.

No se puede perder de vista que la designación se da en un momento clave, entramada en una coyuntura más amplia y sensible: la escalada de presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Latinoamérica, en lo que ha enmarcado como su “lucha contra el tráfico de drogas” y contra los “narcoterroristas”. Al punto que este lunes clasificó formalmente al fentanilo –un potente opioide sintético– como “un arma de destrucción masiva” en una orden ejecutiva que amplía la base legal de sus acciones en este “combate”.

Y la hoja informativa publicada por la Casa Blanca revela ese nexo fundamental que Washington necesita para continuar con su presión sobre la región y con sus acciones militares en el mar Caribe y el Pacífico oriental. El documento establece que los cárteles y las organizaciones terroristas extranjeras “libran conflictos armados por las rutas del narcotráfico” al utilizar las ganancias del fentanilo “para financiar asesinatos, terrorismo e insurgencias”. Y acto seguido advierte que hay un riesgo de que esta sustancia “pueda ser utilizada en ataques terroristas a gran escala por parte de adversarios organizados” contra Estados Unidos. Por lo que representa “una amenaza grave”.

El texto además menciona que Trump –hasta el lunes – ya había designado a ocho cárteles como organizaciones terroristas, entre ellos el Tren de Aragua y la MS-13, autorizando “ataques militares para frenar las drogas letales”, “destruir narcobotes” y “frustrar a los narcoterroristas que están envenenando al pueblo estadounidense”. Un detalle que no pasa desapercibido si se tiene en cuenta que menos de 24 horas después sumó un grupo armado más a esta lista de clasificación: el Clan del Golfo.

El hecho de que la hoja informativa defina las operaciones de los carteles como “conflictos armados” y los enmarque bajo una “amenaza grave” parece responder entre líneas a las preocupaciones sobre la proporcionalidad de la fuerza empleada en los ataques letales en el Caribe y el Pacífico oriental, que han matado a por lo menos 95 personas y destruido 26 embarcaciones.

Múltiples expertos y líderes han señalado que quienes iban en las embarcaciones atacadas por el Pentágono son civiles y sus supuestos vínculos con el narcotráfico no justifican el uso de la fuerza letal, por lo que las acciones constituirían ejecuciones extrajudiciales. Organizaciones de derechos humanos han señalado además que los operativos letales violan el derecho internacional. Argumentos que podrían llegar a debatirse si ahora se considera que el riesgo para EE.UU. asciende a la posibilidad de “ataques terroristas a gran escala”.

