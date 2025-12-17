El clima de tensión política e incertidumbre se prolonga en Honduras. Más de dos semanas después de las elecciones, el país sigue sin saber quién será su próximo presidente, y navega entre pausas del conteo de votos y denuncias por irregularidades. En ese contexto, la mandataria hondureña Xiomara Castro denunció este martes que está en marcha un intento de golpe de Estado contra su gobierno y llamó a la población a movilizarse en defensa de la democracia.

La denuncia de Castro apuntó al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado el año pasado por cargos de narcotráfico en Estados Unidos y recientemente indultado por el mandatario de ese país, Donald Trump. Según Castro, ahora Hernández planea ingresar a Honduras para proclamar como ganador al candidato Nasry Asfura, del derechista Partido Nacional. Justamente, la fuerza política bajo la cual Hernández gobernó entre 2018 y 2022.

“Informo con responsabilidad histórica que, a partir de información de inteligencia verificada, Juan Orlando Hernández, perdonado en EE.UU., planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones al tiempo que está en marcha una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático a través de un golpe contra mi gobierno”, escribió Castro en la red social X .

“Convoco al pueblo, a los movimientos sociales, colectivos, organismos de base, militancia y ciudadanía a concentrarse de manera urgente y pacífica en Tegucigalpa, para defender el mandato popular, rechazar cualquier intento golpista y hacer visible ante el mundo que aquí se gesta un nuevo golpe”, añadió.

Las movilizaciones convocadas en Tegucigalpa serán pacíficas, confirmó el coordinador general del partido gobernante Libertad y Refundación (Libre) y expresidente Manuel Zelaya, esposo y asesor de Castro.

Las declaraciones de la presidenta se suman a otras denuncias de fraude sobre las elecciones presidenciales celebradas el pasado 30 de noviembre, entre ellas las realizadas por Salvador Nasralla, del Partido Liberal –quien también denuncia irregularidades en favor de su rival– y por la candidata del partido de gobierno Libre, Rixi Moncada.

Según los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), Asfura encabeza la votación con el 40,54% de los sufragios. Hasta este martes, se ubicaba 43.185 votos por delante de Nasralla, de centroderecha, que sumaba el 39,19%.

“No hay ningún plan”

En este contexto, Hernández negó las acusaciones de un “intento de ruptura constitucional”, y responsabilizó a la presidenta y a su gobierno por cualquier atentado contra su vida o la de su familia. “No existe ningún plan de ingreso al país”, afirmó el exmandatario en X.

“Pueblo hondureño, la acusación lanzada por la presidenta Xiomara Castro es completamente falsa. No existe ningún plan de ingreso al país ni intento de ruptura del orden constitucional”, aseguró Hernández.

En paralelo, desde las Fuerzas Armadas descartaron un intento de golpe. El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, afirmó que esto no ocurrirá y ratificó su lealtad a la presidenta en funciones.