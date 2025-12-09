Honduras sigue sin presidente electo y sumergida en la incertidumbre más de una semana después de las elecciones. Tras pausas en el conteo de votos y denuncias por irregularidades, el proceso finalmente está cerca de concluir, con una estrecha ventaja para Nasry Asfura –candidato de derecha apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump–, frente al aspirante de centroderecha Salvador Nasralla. Washington, que se ha pronunciado directamente sobre la elección, aseguró este lunes que los comicios fueron íntegros y "no hay ninguna evidencia creíble" para anularlos.
En la madrugada del martes, con casi el 99% de las actas contabilizadas, Asfura, empresario de la construcción de 67 años, sumaba 40,53% de los votos. Del otro lado, Nasralla obtenía un 39,16%. Aunque la diferencia se mantiene estrecha, es un poco más amplia que al principio del escrutinio, cuando llegó a reducirse a unos 500 votos y se anticipaba un posible “empate técnico”. Ahora se ubica en 43.766 votos a favor de Asfura.
En este marco, el Gobierno de Trump afirmó este lunes que los comicios fueron íntegros y que “no hay ninguna evidencia creíble” para anularlos. “La voluntad del pueblo hondureño fue un repudio a la gestión del gobierno por parte del partido Libre”, dijo a la agencia de noticias AFP un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. bajo anonimato.
El portavoz estadounidense también recordó que “las elecciones fueron monitoreadas de cerca por la OEA, la UE y observadores nacionales”. “Instamos a todas las partes a respetar la independencia de las instituciones electorales”, agregó.
Los resultados aún son preliminares
El conteo de votos estuvo detenido entre el viernes y el lunes por “problemas técnicos”, según la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall. Esas pausas han provocado críticas y reclamos de celeridad por parte de partidos, observadores internacionales y organizaciones civiles.
Ahora, aunque ha avanzado, el proceso sigue siendo preliminar. El ganador se confirmará cuando acabe la revisión de miles de actas denunciadas por inconsistencias por el partido gobernante Libre y el Partido Liberal de Nasralla. Estas actas, que podrían superar los 500.000 votos, irán a un escrutinio especial que podría comenzar entre martes y miércoles, con presencia de los partidos, el CNE, observadores nacionales e internacionales, la empresa auditora y fiscales.
En este marco, el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, Augusto Aguilar, dijo a la agencia de noticias EFE que los resultados siguen siendo preliminares hasta que termine la revisión de las actas irregulares. Según Aguilar, el escrutinio especial abarcará errores de digitalización, inconsistencias numéricas o incidencias reportadas en las mesas.
El resultado final se declarará cuando concluya esa revisión, que podría confirmar la tendencia actual o cambiar el rumbo de los resultados, señaló Aguilar.
No obstante, el resultado definitivo podría tardar en conocerse, incluso hasta fines de diciembre, ya que el CNE tiene un plazo de 30 días desde la votación para oficializar los resultados.
El partido de Asfura, confiado
Carlos Flores, dirigente del Partido Nacional y cercano a Asfura, dijo que el partido ha llevado “una contabilidad del 100% de las actas electorales, en digital y en físico”. Incluso se mostró confiado de los resultados, afirmando que su partido ganó 50 de los 128 diputados del Parlamento, frente a 40 del Partido Liberal de Nasralla.
Nasralla denuncia un “robo”, pero mantiene el optimismo
En contraste, Nasralla denunció el lunes un “robo” en favor de Asfura. Aseguró en sus redes que él será el próximo presidente y que asumirá el 27 de enero de 2026, como sucesor de la presidenta Xiomara Castro, convencido de que el escrutinio especial revertirá la diferencia.
“Esto es un robo”, escribió en X, y acusó una manipulación del sistema informático que volvió a colapsar el lunes justo cuando, según dijo, ingresaban datos que lo favorecían.
Nasralla, de 72 años, aseguró que su partido obtuvo 20% más de sufragios que el de Asfura y pidió un “conteo voto por voto”. Acusó al Partido Nacional de “inflar actas” para mostrar más votos en comunidades donde, según él, la población habría apoyado al Partido Liberal. Añadió que, según sus estimaciones, hay 505.000 votos "en litigio".
Libre pide anular la elección
Rixi Moncada, candidata del gobernante partido Libre, que quedó en tercer lugar con 543.675 votos (19,30%), pidió la “nulidad total de las elecciones” e investigar presuntos “actos de terrorismo electoral cometidos a través del sistema de transmisión”.
Afirmó que su partido no reconoce los resultados por lo que denunció como “injerencia y coacción” del presidente Trump y convocó a sus a movilizaciones y a una "asamblea extraordinaria de la dignidad nacional" el 13 de diciembre.
La “injerencia” de Trump está "alterando la soberanía popular", subrayó Moncada, quien alertó sobre "posibles conexiones directas" desde el Partido Nacional hacia el sistema de transmisión del ente electoral para "la manipulación de los resultados".
¿En qué consisten las fallas técnicas?
Ahora bien, ¿en qué consisten las fallas técnicas que cita el CNE? El ente electoral ha enfrentado varios desafíos, incluidos los que este señala como intentos de alterar el software de transmisión de resultados.
Marlon Ochoa, consejero del CNE por Libre, denunció este domingo un cambio en el código de seguridad de dos módulos del sistema de transmisión. La empresa colombiana encargada del sistema reconoció una variación en el “hash” del módulo de divulgación, pero afirmó que “el código fuente no se había modificado”.
Ochoa agregó que muchos sistemas llevaban “menos de seis días” en funcionamiento y que algunos incluso “menos de cinco minutos”, por lo que no había certeza de que los sistemas sellados fueran los mismos utilizados durante la semana anterior.
Juan Orlando Hernández, del indulto de Trump a orden de captura internacional
En las semanas previas a la votación, el presidente Trump dio su apoyo explícito a Asfura. Sus declaraciones irrumpieron de lleno en la campaña y fueron denunciadas como injerencia por la oposición y varios críticos. El presidente respaldó públicamente a Asfura, prometió que EE.UU. le daría un “gran apoyo” si ganaba y afirmó que solo trabajaría con él. Además, calificó de “comunistas” tanto a Nasralla como a Moncada.
Trump, además de expresar su explícito apoyo a Asfura, con la esperanza de sumar aliados de derecha en América Latina, fue más lejos al indultar al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien cumplía una condena de 45 años en EE.UU. por cargos de narcotráfico y armas.
La medida tuvo fuerte impacto ya que Hernández gobernó entre 2014 y 2022 por el Partido Nacional, el mismo que hoy impulsa la candidatura de Asfura. Ahora bien, este indulto reabre debates sobre la independencia judicial, la rendición de cuentas y la credibilidad de las políticas “antidrogas” de Trump, especialmente en Honduras y la región.
En este marco, el fiscal general de Honduras, Johel Antonio Zelaya, anunció el lunes que emitió una orden de captura internacional contra Hernández, lo que intensifica una larga disputa sobre la rendición de cuentas por presunta corrupción y vínculos criminales en el poder.
“El pueblo hondureño ha sido lacerado por los tentáculos de la corrupción y por redes criminales que han marcado profundamente la vida del país”, expresó el funcionario en la red social X. También ordenó a la Agencia Técnica de Investigación Criminal ejecutar la medida y pidió apoyo a los cuerpos de seguridad nacionales y a organismos internacionales, incluida Interpol.