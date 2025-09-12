La escasez de agua a nivel mundial la ha convertido en un recurso estratégico y bajo disputa. Según Global Commission on the Economics of Water, para 2030 la demanda superará la oferta en un 40%, agravando las desigualdades y las amenazas a la seguridad alimentaria.

En América Latina, este escenario se intensifica por las políticas neoliberales de la década de 1990, que promovieron la privatización del agua y marginaron a comunidades indígenas y empobrecidas, según advierte Karen Bakker , investigadora y exasesora de organismos como la ONU y el Banco Mundial.

En este marco, Mekorot —empresa estatal israelí fundada en 1938— controla más del 80 % del agua en Palestina, y ha sido denunciada por organizaciones defensoras de derechos humanos como B´Tselem por usarla como herramienta de dominación y control. Hoy, su modelo se exporta a América Latina bajo discursos de cooperación tecnológica.

Pero, ¿cómo ha logrado establecerse? Y, más importante aún, ¿qué peligros implica esta expansión para la región?

Mekorot deja su huella en Latinoamérica: privatización del agua





Desde los años 2000, Mekorot ha firmado múltiples convenios en América Latina , promoviendo su modelo hídrico –que nació en un contexto de ocupación militar en Palestina– como una "solución tecnológica".

Sin embargo, sus intervenciones suelen caracterizarse por la falta de transparencia y vínculos con agendas extractivistas, así como la ausencia de consulta pública y de estudios ambientales.

Justamente, las preocupaciones sobre la expansión de Mekorot en América Latina se basan en su historial como gestor hídrico en territorios ocupados, donde ha sido señalada por implementar modelos autoritarios y excluyentes, contrarios al derecho internacional.

Un informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, presentado en septiembre de 2021, señala a la empresa estatal israelí Mekorot como un actor central en el secuestro y la redistribución discriminatoria del agua en los territorios palestinos ocupados.

Según el documento, Israel y sus asentamientos ilegales consumen cerca del 80% del agua extraída del valle del Jordán, mientras cientos de comunidades palestinas enfrentan escasez crónica, en una clara violación de los derechos humanos por negar el acceso equitativo al agua.

El avance sobre Argentina





En Argentina, la empresa intentó instalarse en 2011 mediante un contrato millonario para construir una planta potabilizadora en La Plata, provincia de Buenos Aires. Sin embargo, en 2013 su avance fue suspendido tras un amplio rechazo social, motivado por graves denuncias de violaciones a derechos humanos y al acceso al agua en Palestina, así como por cuestionamientos sobre la falta de transparencia y de participación ciudadana en sus proyectos

Aun así, actualmente, Mekorot ha avanzado con la firma de convenios en provincias como Mendoza, San Juan, Buenos Aires y Jujuy. En julio de 2025, el Gobierno de Javier Milei oficializó, mediante un decreto , la privatización del 90% de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), abriendo la puerta a su posible adjudicación a operadores privados como Mekorot.

La medida, que aún debe ser aprobada por el Congreso, implica la venta de al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico privado nacional o internacional, y el remanente será ofertado en bolsas y mercados de valores.

Esta privatización vino acompañada de una modificación al marco regulatorio que permite el corte del suministro de agua por deudas de tan solo dos meses , afectando de manera directa a los sectores más empobrecidos.

A lo que se suma que en junio de 2025, el Gobierno de Milei reglamentó un convenio bilateral con Israel —firmado en febrero de 2024— que otorga a ciudadanos israelíes residentes en Argentina el acceso a beneficios del sistema de seguridad social, incluyendo jubilaciones y asignaciones familiares.

La medida, publicada en el Boletín Oficial el 12 de junio, fue implementada en paralelo a una política de severos recortes sociales , generando críticas por otorgar privilegios a extranjeros mientras se restringen derechos básicos a jubilados y sectores vulnerables del país.

Un patrón reiterado





La expansión de Mekorot en América Latina sigue un patrón que se repite en distintos países. Primero, su llegada suele estar impulsada por gobiernos que, bajo el argumento de “modernizar ” las redes hídricas, adoptan enfoques tecnocráticos y privatizadores. En esta fase inicial se firman convenios de cooperación o contratos marco sin consultas ciudadanas previas.

En segundo lugar, los procesos se desarrollan sin licitaciones competitivas ni transparencia sobre los términos del acuerdo. Esto facilita la entrada de la empresa como “socio estratégico” sin someter sus propuestas a evaluación pública.

En tercer lugar, los proyectos se implementan sin estudios socioambientales rigurosos o con evaluaciones incompletas, lo que invisibiliza riesgos para las comunidades y el ecosistema.