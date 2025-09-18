Un documental que busca honrar la memoria y el legado de la activista turca-estadounidense Aysenur Ezgi Eygi, asesinada el año pasado durante una protesta en Cisjordania ocupada por un soldado israelí, fue presentado este miércoles por la noche en la capital de Estados Unidos, Washington DC.

“Bajo un olivo”, realizado por TRT World bajo la producción ejecutiva de Zumrut Sonmez, se proyectó en Busboys and Poets. Luego, se celebró un panel que incluyó a la hermana de Eygi, Ozden Bennett; su esposo, Hamid Ali; el equipo del documental, activistas palestinos y familiares de estadounidenses muertos por fuerzas y colonos israelíes.

Eygi, activista de 26 años originaria del estado de Washington, recibió un disparo mortal en la cabeza por parte de un soldado israelí el 6 de septiembre de 2024, mientras asistía a una protesta contra colonos israelíes ilegales en la localidad de Beita, en la Cisjordania ocupada. Su asesinato generó llamados a que Estados Unidos encabezara una investigación y que Israel rindiera cuentas, sin embargo, Washington no ha intervenido y ha dejado la pesquisa en manos de Israel.

En ese contexto, Bennett explicó a la Agencia Anadolu que el documental ofrece un retrato fiel de la vida y los principios de Eygi. “El documental esencialmente comparte la historia de quién era Aysenur, cómo llegó a ser la persona que fue y, en última instancia, lo que condujo a su muerte”, afirmó. “Si alguien viera el documental por primera vez sin conocer su historia, creo que sería una representación bastante justa”.

Por otro lado, la hermana de la activista, quien participó en una conferencia de prensa en el Capitolio este martes junto a legisladores estadounidenses y otras familias de estadounidenses asesinados por las fuerzas o colonos israelíes, aseguró que las reuniones con miembros del Congreso han logrado pocos avances.

“Aunque todos son muy solidarios, parece que hay limitaciones sobre lo que pueden hacer o impulsar”, señaló. “Han escrito cartas al Departamento de Estado y al Departamento de Justicia. Pero no ha habido respuesta a sus solicitudes de una investigación abierta”.

Al recordar el último año, Bennett señaló que la familia ha tenido que lidiar con el duelo mientras lucha por justicia. “Lamentablemente, muchos otros ciudadanos estadounidenses han sido asesinados por el ejército israelí desde la muerte de mi hermana en Cisjordania, y no tendría por qué ser así”, agregó.

“Estaba profundamente comprometida con la justicia”





El esposo de Aysenur, Hamid Ali, también tomó la palabra para hablar sobre el espíritu y el sentido de justicia que la caracterizaban. Además, compartió un recuerdo personal de Eygi riendo al borde de una montaña durante un viaje familiar, bromeando con su madre, que estaba preocupada por su seguridad.

“Así es como mejor la conocí”, dijo Ali durante el panel. “Era una persona alegre, divertida, despreocupada, que al mismo tiempo tenía un compromiso inmenso y verdadero con la justicia en todas sus formas… para ser justa consigo misma, tenía que defender la justicia para los demás”.