Erdogan llega a Washington para reunirse con Trump en la Casa Blanca tras encuentro sobre Gaza
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, se reunirá con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, este jueves para abordar el fortalecimiento de la relación bilateral y múltiples asuntos regionales.
Erdogan llegó este miércoles a Washington D.C. para una reunión bilateral con su homólogo Trump. / AA
25 de septiembre de 2025

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, quien viajó a EE.UU. esta semana para participar en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, llegó este miércoles a Washington D.C. para una reunión bilateral con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

El encuentro tendrá lugar este jueves en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde los líderes abordarán las relaciones bilaterales, incluyendo los temas de comercio, inversión e industria de defensa, además de asuntos regionales.

La reunión se da en un momento clave, en medio de la creciente inestabilidad en Oriente Medio, mientras continúan los ataques de Israel contra Gaza a pesar de los insistentes llamados de la comunidad internacional para lograr una solución política para la cuestión palestina.

Previamente, Erdogan había expresado su expectativa de que la reunión contribuya a reforzar la cooperación entre Ankara y Washington. “Creo que nuestra reunión con el presidente Trump contribuirá a poner fin a las guerras y conflictos en nuestra región, en el marco de nuestra visión compartida de la paz global, y reforzará aún más la cooperación entre nuestros países”, afirmó.

Antes de llegar a la capital estadounidense, Erdogan asistió al periodo de sesiones de este año en la Asamblea General de la ONU, en Nueva York. Allí participó en una recepción organizada el martes por Trump y la primera dama Melania Trump en honor de los jefes de Estado y sus cónyuges. 

Ese mismo día, Erdogan asistió junto con Trump a una reunión multilateral sobre Gaza en el marco de la Asamblea General. Aunque no se compartieron muchos detalles sobre ese encuentro a puerta cerrada, Erdogan lo calificó posteriormente de “muy productivo y positivo”, expresando su satisfacción. 

“Acabamos de concluir una reunión muy, muy productiva y positiva. Estoy satisfecho; que el resultado sea beneficioso”, señaló el presidente a la prensa frente a la Casa Turca, el centro diplomático turco de varios pisos en Nueva York.


FUENTE:TRT Español y agencias
