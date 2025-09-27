TÜRKİYE
Es hora de un nuevo enfoque para resolver la cuestión de Chipre: presidente de la RTCN
Más de 50 años de negociaciones sobre propuestas de soluciones federales han fracasado, dice Ersin Tatar, presidente de la República Turca de Chipre del Norte.
Tatar, de la RTCN, expresó su preocupación por genocidio en Palestina y aplaudió las decisiones de reconocer oficialmente al Estado. / AA
27 de septiembre de 2025

El presidente de la República Turca de Chipre del Norte (RTCN) afirmó este viernes que ha llegado el momento de un nuevo enfoque que tenga en cuenta las realidades sobre el terreno para alcanzar una solución a la cuestión de Chipre.

En declaraciones en la sede de la ONU en Nueva York, tras reunirse con el secretario general António Guterres, Ersin Tatar señaló que más de 50 años de negociaciones sobre propuestas de soluciones federales han fracasado.

Tatar recordó que en marzo y julio se alcanzaron acuerdos con la parte grecochipriota para generar confianza entre ambas partes y emprender nuevas iniciativas, y subrayó que afrontará con buena voluntad y optimismo una reunión trilateral que se celebrará bajo los auspicios del secretario general de la ONU.

Expresó su esperanza en que las conversaciones allanen el camino hacia avances concretos en cuestiones como nuevos pasos fronterizos, interconectividad, electricidad y agua.

“Estos pasos mejorarán la vida diaria y fortalecerán la comunicación entre las personas a través de la isla.

Mi mensaje fundamental es claro: los dos pueblos de Chipre necesitan con urgencia establecer cooperación cultural”, destacó el presidente de la RTCN.

Al recalcar que en la isla de Chipre existen dos pueblos, cada uno con sus propias instituciones democráticas, identidades y aspiraciones, Tatar señaló: “Para que cualquier solución sea sostenible, debe basarse en nuestra igualdad soberana y en nuestro estatus internacional.

La cooperación entre las dos partes, en particular en áreas como el comercio individual, la salud pública, el medio ambiente y la gestión de recursos, debe convertirse en una prioridad común”.

Los desafíos como la crisis climática, las pandemias y la seguridad energética hacen necesaria la cooperación hasta que se logre una solución política, añadió, subrayando que en la isla se necesitan acuerdos constructivos que fomenten la interacción basada en la igualdad, la dignidad y el respeto mutuo.

Sobre Palestina, Tatar afirmó que la RTCN sigue “con profunda preocupación y tristeza” el genocidio contra el pueblo palestino, y destacó que el país acoge con satisfacción las decisiones de reconocer oficialmente al Estado de Palestina.

Un problema de décadas


Chipre lleva décadas sumido en una disputa entre grecochipriotas y turcochipriotas, a pesar de una serie de esfuerzos diplomáticos de la ONU para lograr un acuerdo integral.

Los ataques étnicos que comenzaron a principios de la década de 1960 obligaron a los turcochipriotas a replegarse en enclaves por su seguridad.

En 1974, un golpe de Estado grecochipriota que buscaba la anexión de la isla a Grecia llevó a la intervención militar de Türkiye como potencia garante, con el fin de proteger a los turcochipriotas de la persecución y la violencia. Como resultado, en 1983 se fundó la RTCN.

En los últimos años ha habido un proceso de paz intermitente, incluida una iniciativa fallida en 2017 en Suiza bajo los auspicios de los países garantes Türkiye, Grecia y el Reino Unido.

La Administración Grecochipriota ingresó en la Unión Europea en 2004, el mismo año en que los grecochipriotas bloquearon unilateralmente un plan de la ONU para poner fin a la prolongada disputa.

