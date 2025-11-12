La Fiscalía General de Estambul presentó este martes la acusación formal contra Ekrem Imamoglu, exalcalde de la ciudad, detalando cómo el exfuncionario habría abusado de su cargo para su enriquecimiento personal.
El documento, de 4.000 páginas, expone un amplio patrón de corrupción, colusión y abuso de funciones públicas durante el mandato de Imamoglu en la alcaldía.
La acusación formal, concluida tras varios meses de investigación, describe cómo la autoridad municipal fue manipulada sistemáticamente para servir a intereses políticos y personales.
Los fiscales sostienen que bajo la dirección de Imamoglu operó una red estructurada que involucra a más de 400 personas —desde altos funcionarios hasta influyentes empresarios— vinculadas con la manipulación de licitaciones públicas, cadenas de sobornos y esquemas de financiamiento ilícito. La Fiscalía le imputó al exalcalde encarcelado un total de 142 delitos.
Entre los cargos que incluye la acusación están los de formación de organización criminal, soborno, fraude, manipulación de licitaciones, lavado de dinero y divulgación ilegal de datos personales. Los fiscales solicitan una pena de hasta 2.430 años de prisión.
Pérdidas superiores a 4.000 millones de dólares
Según la acusación, se detectó un desfalco de fondos públicos que asciende a los 160.000 millones de liras turcas y 24 millones de dólares.
El documento indica que la Municipalidad Metropolitana de Estambul (IMM, por sus siglas en turco) recibió un préstamo del extranjero de 69.500 millones de liras turcas para proyectos de sistemas ferroviarios.
De ese monto, 19.900 millones de liras se transfirieron a instituciones financieras extranjeras, y otros 13.900 millones de liras a empresas afiliadas a la organización, lo que resultó en una pérdida pública total de 39.900 millones de liras.
Las pruebas citadas en la acusación incluyen informes de inteligencia financiera, comunicaciones encriptadas, grabaciones de vigilancia y registros digitales, que, según los investigadores, revelan conductas ilícitas organizadas profundamente arraigadas en la administración del exalcalde.
En el centro del expediente figuran los colaboradores más cercanos de Imamoglu: el portavoz municipal Murat Ongun; el jefe del Club Deportivo IBB, Fatih Keles; el director de la compañía Imamoglu Insaat, Tuncay Yilmaz; el alcalde de Beylikduzu, Mehmet Murat Calik, y el abogado de Imamoglu, Mehmet Pehlivan.
Los fiscales sostienes que los roles que desempeñaron estas personas fueron clave para mantener un sistema bien coordinado de influencia y beneficio económico que borró los límites entre el deber público y el enriquecimiento privado.
Imamoglu se encuentra en prisión preventiva desde marzo pasado, cuando fue arrestado junto con decenas de personas en el marco de una investigación por corrupción relacionada con la Municipalidad Metropolitana de Estambul.
En ese momento, los fiscales señalaron que las detenciones se realizaron como parte de una investigación financiera sobre presuntas acusaciones de “establecimiento y liderazgo de una organización criminal, aceptación de sobornos, extorsión, registro ilegal de datos personales e interferencia en licitaciones públicas”.