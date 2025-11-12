La Fiscalía General de Estambul presentó este martes la acusación formal contra Ekrem Imamoglu, exalcalde de la ciudad, detalando cómo el exfuncionario habría abusado de su cargo para su enriquecimiento personal.

El documento, de 4.000 páginas, expone un amplio patrón de corrupción, colusión y abuso de funciones públicas durante el mandato de Imamoglu en la alcaldía.

La acusación formal, concluida tras varios meses de investigación, describe cómo la autoridad municipal fue manipulada sistemáticamente para servir a intereses políticos y personales.

Los fiscales sostienen que bajo la dirección de Imamoglu operó una red estructurada que involucra a más de 400 personas —desde altos funcionarios hasta influyentes empresarios— vinculadas con la manipulación de licitaciones públicas, cadenas de sobornos y esquemas de financiamiento ilícito. La Fiscalía le imputó al exalcalde encarcelado un total de 142 delitos.

Entre los cargos que incluye la acusación están los de formación de organización criminal, soborno, fraude, manipulación de licitaciones, lavado de dinero y divulgación ilegal de datos personales. Los fiscales solicitan una pena de hasta 2.430 años de prisión.

Pérdidas superiores a 4.000 millones de dólares