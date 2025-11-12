TÜRKİYE
3 min de lectura
Acusan formalmente a Ekrem Imamoglu, exalcalde de Estambul, por cargos de corrupción en Türkiye
Los fiscales presentaron una acusación de miles de páginas que registra una trama de corrupción y abuso de poder.
Acusan formalmente a Ekrem Imamoglu, exalcalde de Estambul, por cargos de corrupción en Türkiye
La acusación, de 4.000 páginas, expone un amplio patrón de corrupción, colusión y abuso de funciones públicas. / AA
12 de noviembre de 2025

La Fiscalía General de Estambul presentó este martes la acusación formal contra Ekrem Imamoglu, exalcalde de la ciudad, detalando cómo el exfuncionario habría abusado de su cargo para su enriquecimiento personal.

El documento, de 4.000 páginas, expone un amplio patrón de corrupción, colusión y abuso de funciones públicas durante el mandato de Imamoglu en la alcaldía.

La acusación formal, concluida tras varios meses de investigación, describe cómo la autoridad municipal fue manipulada sistemáticamente para servir a intereses políticos y personales.

RelacionadoTRT Español - Detienen al alcalde de Estambul, Imamoglu, investigado por corrupción

Los fiscales sostienen que bajo la dirección de Imamoglu operó una red estructurada que involucra a más de 400 personas —desde altos funcionarios hasta influyentes empresarios— vinculadas con la manipulación de licitaciones públicas, cadenas de sobornos y esquemas de financiamiento ilícito. La Fiscalía le imputó al exalcalde encarcelado un total de 142 delitos.

Entre los cargos que incluye la acusación están los de formación de organización criminal, soborno, fraude, manipulación de licitaciones, lavado de dinero y divulgación ilegal de datos personales. Los fiscales solicitan una pena de hasta 2.430 años de prisión.

Pérdidas superiores a 4.000 millones de dólares

RECOMENDADOS


Según la acusación, se detectó un desfalco de fondos públicos que asciende a los 160.000 millones de liras turcas y 24 millones de dólares.

El documento indica que la Municipalidad Metropolitana de Estambul (IMM, por sus siglas en turco) recibió un préstamo del extranjero de 69.500 millones de liras turcas para proyectos de sistemas ferroviarios.

De ese monto, 19.900 millones de liras se transfirieron a instituciones financieras extranjeras, y otros 13.900 millones de liras a empresas afiliadas a la organización, lo que resultó en una pérdida pública total de 39.900 millones de liras.

Las pruebas citadas en la acusación incluyen informes de inteligencia financiera, comunicaciones encriptadas, grabaciones de vigilancia y registros digitales, que, según los investigadores, revelan conductas ilícitas organizadas profundamente arraigadas en la administración del exalcalde.

En el centro del expediente figuran los colaboradores más cercanos de Imamoglu: el portavoz municipal Murat Ongun; el jefe del Club Deportivo IBB, Fatih Keles; el director de la compañía Imamoglu Insaat, Tuncay Yilmaz; el alcalde de Beylikduzu, Mehmet Murat Calik, y el abogado de Imamoglu, Mehmet Pehlivan.

Los fiscales sostienes que los roles que desempeñaron estas personas fueron clave para mantener un sistema bien coordinado de influencia y beneficio económico que borró los límites entre el deber público y el enriquecimiento privado.

Imamoglu se encuentra en prisión preventiva desde marzo pasado, cuando fue arrestado junto con decenas de personas en el marco de una investigación por corrupción relacionada con la Municipalidad Metropolitana de Estambul.

En ese momento, los fiscales señalaron que las detenciones se realizaron como parte de una investigación financiera sobre presuntas acusaciones de “establecimiento y liderazgo de una organización criminal, aceptación de sobornos, extorsión, registro ilegal de datos personales e interferencia en licitaciones públicas”.

FUENTE:TRT World
Explora
Türkiye apuesta por la cooperación regional e internacional para la recuperación de Siria
Las fuertes lluvias matan al menos a 10 personas en Gaza en las últimas 24 horas, según la OMS
Nueva violación del alto el fuego: muere un adolescente por disparos israelíes en el norte de Gaza
Líbano advierte de un ataque israelí inminente en medio de una escalada de tensiones
Caen las exportaciones de petróleo de Venezuela tras la incautación de un barco por parte de EE.UU.
Tras reunión entre Erdogan y Putin, Rusia agradece esfuerzo de Türkiye en proceso de paz con Ucrania
Putin reafirma apoyo a Maduro, mientras EE.UU. busca retener petróleo de barco incautado a Venezuela
Niños muriendo de frío y tiendas bajo agua: inundación afecta al 40% de Gaza y desata otra crisis
De vuelta a casa: Türkiye recupera otras 41 piezas arqueológicas saqueadas de Anatolia
Türkiye está comprometida con la paz y el diálogo como parte de su misión histórica: Erdogan
EE.UU. prevé avances en alto el fuego, mientras el invierno y las inundaciones azotan Gaza
¿Es Europa la que pierde en la nueva gran lucha de poder entre Estados Unidos, Rusia y China?
Por Murat Sofuoglu
“Matando la verdad”: Türkiye publica libro que documenta los ataques de Israel a periodistas en Gaza
“Robo descarado”: Venezuela rechaza incautación de EE.UU. a barco petrolero frente a sus costas
Trump amenaza a Petro con que "será el siguiente" y el colombiano le dice que está "desinformado"