El alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, fue detenido en el marco de una amplia investigación por corrupción que involucra a otras 83 personas. Los fiscales alegan que ha participado en la conducción de una red de crimen organizado y ha apoyado al grupo terrorista PKK/KCK.

El miércoles, la Fiscalía General de Estambul indicó que la investigación se basó en testimonios de testigos que acusan a Imamoglu y a varios asociados de coaccionar a empresarios para que realizaran pagos, lavaran fondos ilícitos y manipularan licitaciones municipales para obtener ganancias financieras.

Los fiscales afirman que, al asumir el cargo, Imamoglu designó estratégicamente a aliados cercanos en posiciones clave dentro del Municipio Metropolitano de Estambul (IBB) y sus subsidiarias, facilitando actividades corruptas.