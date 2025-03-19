TÜRKİYE
2 min de lectura
Detienen al alcalde de Estambul, Imamoglu, investigado por corrupción
Los fiscales alegan que el alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, lideró una organización criminal, canalizando fondos ilícitos y facilitando actividades que beneficiaban al grupo terrorista PKK.
Detienen al alcalde de Estambul, Imamoglu, investigado por corrupción
Los alcaldes de los municipios de Beylikduzu y Sisli, Murat Calik y Resul Emrah Sahan, respectivamente, estuvieron entre los detenidos. / AA
19 de marzo de 2025

El alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, fue detenido en el marco de una amplia investigación por corrupción que involucra a otras 83 personas. Los fiscales alegan que ha participado en la conducción de una red de crimen organizado y ha apoyado al grupo terrorista PKK/KCK.

El miércoles, la Fiscalía General de Estambul indicó que la investigación se basó en testimonios de testigos que acusan a Imamoglu y a varios asociados de coaccionar a empresarios para que realizaran pagos, lavaran fondos ilícitos y manipularan licitaciones municipales para obtener ganancias financieras.

Los fiscales afirman que, al asumir el cargo, Imamoglu designó estratégicamente a aliados cercanos en posiciones clave dentro del Municipio Metropolitano de Estambul (IBB) y sus subsidiarias, facilitando actividades corruptas.

Recomendados

La investigación alega que Imamoglu y sus asociados incurrieron en irregularidades, incluyendo manipulación de licitaciones, fraude a gran escala, soborno y recopilación ilegal de datos. Las personas vinculadas a la trama presuntamente gestionaban fondos ilícitos a través de operaciones financieras secretas.

Los alcaldes de los municipios de Beylikduzu y Sisli, Murat Calik y Resul Emrah Sahan, respectivamente, estuvieron entre los detenidos.

Imamoglu también está acusado de participar en una iniciativa llamada "consenso de la ciudad", que presuntamente buscaba expandir la influencia de la organización terrorista PKK/KCK en áreas urbanas.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
"Por una paz justa y duradera”: líderes globales apoyan el plan de Trump para alto el fuego en Gaza
Por qué la reunión de Erdogan y Trump podría ser un punto de inflexión en la relación Türkiye-EE.UU
El movimiento Residuo Cero de Türkiye cumple 8 años de impacto económico, ambiental y global
Es hora de un nuevo enfoque para resolver la cuestión de Chipre: presidente de la RTCN
Presidente Erdogan celebra el apoyo de la ONU a Palestina y destaca diálogo constructivo con Trump
Maratón diplomático: las reuniones clave de Erdogan con líderes mundiales durante la Asamblea de ONU
Türkiye y EE.UU. firman acuerdo para profundizar cooperación en energía nuclear
Trump elogia a Erdogan como líder “altamente respetado” en la Casa Blanca y promete estrechar lazos
Primera dama de Türkiye advierte de "época oscura" donde el agua se utiliza como "arma de genocidio"
Erdogan llega a Washington para reunirse con Trump en la Casa Blanca tras encuentro sobre Gaza
Erdogan se reúne con Al-Sharaa y pide levantar sanciones sobre Siria lo antes posible
Primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, se reúne con homóloga de Gabón, y abordan temas ambientales
Erdogan y Trump celebran una reunión sobre Gaza que califican de “muy productiva y muy exitosa”
"A niños en Gaza tienen que amputarles las manos sin anestesia”: Erdogan denuncia genocidio ante ONU
Primera dama de Türkiye muestra patrimonio de Anatolia en exposición especial y pide acción por Gaza