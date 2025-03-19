El alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, fue detenido en el marco de una amplia investigación por corrupción que involucra a otras 83 personas. Los fiscales alegan que ha participado en la conducción de una red de crimen organizado y ha apoyado al grupo terrorista PKK/KCK.
El miércoles, la Fiscalía General de Estambul indicó que la investigación se basó en testimonios de testigos que acusan a Imamoglu y a varios asociados de coaccionar a empresarios para que realizaran pagos, lavaran fondos ilícitos y manipularan licitaciones municipales para obtener ganancias financieras.
Los fiscales afirman que, al asumir el cargo, Imamoglu designó estratégicamente a aliados cercanos en posiciones clave dentro del Municipio Metropolitano de Estambul (IBB) y sus subsidiarias, facilitando actividades corruptas.
La investigación alega que Imamoglu y sus asociados incurrieron en irregularidades, incluyendo manipulación de licitaciones, fraude a gran escala, soborno y recopilación ilegal de datos. Las personas vinculadas a la trama presuntamente gestionaban fondos ilícitos a través de operaciones financieras secretas.
Los alcaldes de los municipios de Beylikduzu y Sisli, Murat Calik y Resul Emrah Sahan, respectivamente, estuvieron entre los detenidos.
Imamoglu también está acusado de participar en una iniciativa llamada "consenso de la ciudad", que presuntamente buscaba expandir la influencia de la organización terrorista PKK/KCK en áreas urbanas.