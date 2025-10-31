La novena edición del Foro TRT World, la alta plataforma de diálogo internacional de Türkiye organizada por la Corporación de Radio y Televisión de Türkiye TRT, se inauguró este viernes en Estambul con un emotivo homenaje a los periodistas asesinados en Gaza, lo que marcó un tono conmovedor para dos días de debates de alto nivel bajo el lema “El reinicio global: del viejo orden a nuevas realidades”.

Antes de que comenzara la sesión inaugural, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, visitó la instalación de la artista noruega Vibeke Harper, “3.925 futuros perdidos”, un inquietante memorial dedicado a la juventud palestina que perdió la vida en los ataques israelíes. La sesión inaugural también incluyó un breve video en honor a los periodistas en Gaza, entre ellos Anas Jamal Al-Sharif, Mariam Abu Daqqa, Ashraf Shannon, Yahya Barzaq y otros.

En un gesto simbólico, corresponsales que han reportado desde Gaza entregaron una chaqueta de prensa al presidente Erdogan, dedicándola a la memoria de sus colegas asesinados.

Durante la sesión inaugural, que también contó con la participación del director de Comunicaciones de Türkiye, Burhanettin Duran, y del director general de TRT, Mehmet Zahid Sobaci, el presidente Erdogan pronunció el discurso principal, enfatizando la necesidad de una comunicación responsable y de un compromiso con la verdad.

Juntos, los tres líderes inauguraron el foro de dos días, dando inicio a una serie de diálogos de alto nivel destinados a analizar y fortalecer el papel de Türkiye en la construcción de un orden global más justo, equilibrado e inclusivo.

Erdogan: “TRT nunca dejó de informar desde Gaza, incluso cuando caían bombas”





Durante su discurso, el presidente Erdogan rindió homenaje a los periodistas que “entregaron su vida para contar la verdad”, al tiempo que criticó duramente lo que calificó como el silencio global ante las acciones de Israel en Gaza.

“En los últimos dos años, Israel ha martirizado a más de 70.000 personas en Gaza, incluidos 20.000 niños. Apenas queda un edificio en pie”, afirmó . “Quienes dicen que Israel es inocente deberían mirar los escombros, las bombas y a los niños hambrientos. La inocencia no puede coexistir con semejante crueldad”, sostuvo.

En este contexto, el presidente destacó la cobertura de TRT desde Gaza, subrayando el compromiso inquebrantable de la cadena con la verdad, incluso en condiciones extremadamente difíciles.

“TRT nunca dejó de informar desde Gaza, incluso cuando caían bombas. Perdimos a nuestro valiente fotoperiodista Yahya Barzaq, pero la misión de TRT de contar la verdad continúa”, señaló. “Su sacrificio nos recuerda que el periodismo no es solo una profesión, sino un deber moral”.

Erdogan también resaltó el “enfoque centrado en el ser humano” de TRT, describiendo a la cadena como una de las “instituciones más confiables de Türkiye”, que actualmente llega a audiencias en 41 idiomas y más de 100 países a través de sus plataformas de televisión, radio y digitales.

“En una época en la que la manipulación se ha convertido en un reflejo de los medios globales, TRT amplía el espacio para un periodismo responsable”, afirmó. “Al mantener la verdad en el centro, ofrece a miles de millones una alternativa significativa”.

Finalmente, instó a las instituciones mediáticas a defender los valores familiares frente a las “narrativas tóxicas y distorsionadas” que circulan en el entretenimiento global y las redes sociales, haciendo un llamado a los creadores para promover contenidos que fortalezcan la conexión humana y los valores morales.