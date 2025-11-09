TÜRKİYE
“Victoria para la justicia”: Palestina elogia orden de arresto de Türkiye contra oficiales israelíes
Luego de que Türkiye anunciara las órdenes de detención contra 37 altos funcionarios de Israel, incluido el primer ministro Netanyahu, por el genocidio en Gaza, Palestina señaló que otros países deberían seguir el ejemplo de Ankara.
Las órdenes de arresto emitidas por Türkiye incluyen a altos funcionarios israelíes, entre ellos el primer ministro, Netanyahu. / Reuters
9 de noviembre de 2025

Palestina ha aplaudido las órdenes de arresto que Türkiye emitió contra 37 funcionarios israelíes, incluyendo al primer ministro Benjamín Netanyahu, al calificarlas de“una victoria para la justicia”, mientras instó a otros países a seguir el ejemplo de Ankara.

La Fiscalía General de Estambul anunció este viernes las órdenes de detención por cargos relacionados con el “genocidio” en Gaza. Además de Netanyahu, la medida incluye a otros altos funcionarios como el ministro de Defensa, Israel Katz; el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir; el jefe del Ejército, Eyal Zamir, y el comandante de las Fuerzas Navales israelíes, David Saar Salama.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores palestino expresó su agradecimiento por la medida emprendida por Türkiye. “Esta valiente acción legal representa una victoria para el principio de justicia y una muestra de la voluntad de las naciones y líderes libres que rechazan la política de impunidad que algunos países han concedido a Israel”, declaró la entidad en un comunicado este sábado.

En ese sentido, subrayó que la medida “reafirma también la universalidad de la jurisdicción para afrontar los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad”. Así, sostuvo el ministerio, las acciones adoptadas por el poder judicial turco reflejan “una postura jurídica y moral avanzada, y envían un mensaje claro: quienes cometan crímenes contra el pueblo palestino no escaparán a la justicia, independientemente de su posición”.

Por su parte, el grupo de resistencia palestino Hamás había reconocido las órdenes de arresto como un acto noble del pueblo turco y sus líderes. “Este importante paso confirma la noble postura del pueblo turco y su liderazgo, que se alinea con los valores de justicia y humanidad, así como con los lazos de hermandad con nuestro pueblo palestino oprimido”, señaló. Y además instó a otros países a seguir el mismo camino.

“Exhortamos a todos los países del mundo y a sus entidades judiciales a que emitan órdenes para perseguir a los líderes terroristas sionistas de la ocupación en todas partes y trabajen para llevarlos ante la justicia y exigirles responsabilidades por sus crímenes de lesa humanidad”, añadió.

En noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos contra palestinos en Gaza.

Israel ha asesinado a más de 69.000 personas, en su mayoría mujeres y niños, y ha herido a más de 170.000 en una brutal ofensiva en Gaza desde octubre de 2023, antes de que el alto el fuego entrara en vigor el pasado 10 de octubre.

Sin embargo, Israel ha seguido violando la tregua.


FUENTE:TRT World
