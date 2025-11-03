El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, condenó este lunes las masacres en Al-Fasher, Sudán, afirmando que se debe proteger la integridad territorial y la soberanía del país africano.

“Nadie que tenga corazón –ni siquiera si tiene una piedra– puede aceptar las masacres contra civiles en Al-Fasher, Sudán, en los últimos días. No podemos permanecer en silencio ante esto”, declaró Erdogan en su discurso de apertura de la 41ª sesión del Comité Permanente para la Cooperación Económica y Comercial (Comcec) de la Organización de Cooperación Islámica (OCI), celebrada este lunes en Estambul.

En este contexto, subrayó que es necesario garantizar la integridad territorial, soberanía e independencia de Sudán, y que es importante apoyar al pueblo sudanés. También instó a la comunidad musulmana internacional a asumir su responsabilidad para poner fin al derramamiento de sangre.

“Es crucial que estemos al lado del pueblo de Sudán en estos días difíciles, continuando nuestra asistencia humanitaria y el apoyo al desarrollo”, agregó Erdogan.

Relacionado TRT Español - Türkiye refuerza sus relaciones con Iraq con la próxima visita del ministro de Exteriores

“Israel tiene antecedentes muy negativos”





El presidente aprovechó su intervención para referirse también a la situación en Gaza, señalando que, el grupo de resistencia palestino Hamás parece estar bastante decidido a cumplir con el acuerdo del alto el fuego, mientras que Israel tiene antecedentes muy negativos.

Desde que el acuerdo de alto el fuego entró en virgen el pasado 10 de octubre, Israel ha matado a más de 200 personas inocentes en Gaza, y no ha detenido su ocupación ni los ataques en Cisjordania ocupada, afirmó.