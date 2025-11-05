TÜRKİYE
2 min de lectura
El vicepresidente de Türkiye viaja a Brasil para la Cumbre de Líderes de la COP30
Cevdet Yilmaz, vicepresidente de Türkiye, llegará a Belém, en Brasil, para el encuentro de alto nivel, donde enviará un mensaje sobre el fortalecimiento de los esfuerzos globales conjuntos en la lucha contra el cambio climático.
El vicepresidente de Türkiye viaja a Brasil para la Cumbre de Líderes de la COP30
Se espera que el vicepresidente Cevdet Yilmaz enfatice el fortalecimiento de los esfuerzos globales conjuntos en la lucha contra el cambio climático. / AA
5 de noviembre de 2025

El vicepresidente de Türkiye, Cevdet Yilmaz, viajará a Belém, Brasil, este miércoles para representar al país en la Cumbre de Líderes de la COP 30, la conferencia de la ONU sobre el cambio climático, que se realiza en la nación sudamericana.

Durante el encuentro de alto nivel, que se celebrará los días 6 y 7 de noviembre, se espera que Yilmaz pronuncie un discurso que destaque el fortalecimiento de los esfuerzos globales conjuntos en la lucha contra el cambio climático. También intervendrá en la sesión sobre "Transición Energética".

La COP30 se realizará del 10 al 21 de noviembre, y contará con la asistencia de miles de participantes de numerosos países, así como de representantes del sector privado y de organizaciones de la sociedad civil.

La cumbre climática de este año, que conmemora el décimo aniversario del Acuerdo de París, se centrará en convertir los compromisos medioambientales en resultados concretos sobre el terreno, acelerar una transición justa y sostenible y, en especial, proteger los bosques, la biodiversidad y los ecosistemas tropicales.

RECOMENDADOS

El evento además busca fortalecer la financiación climática, el intercambio de tecnología y la solidaridad con los países en desarrollo.

Si bien Türkiye continúa implementando sus políticas climáticas en consonancia con su objetivo de cero emisiones netas para 2053 y su Contribución Determinada a Nivel Nacional actualizada, también participa activamente en la diplomacia climática multilateral. En este contexto, el país es candidato a albergar la COP31.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Türkiye condena el ataque terrorista en Bondi Beach de Sídney, Australia
Türkiye apuesta por la cooperación regional e internacional para la recuperación de Siria
Las fuertes lluvias matan al menos a 10 personas en Gaza en las últimas 24 horas, según la OMS
Nueva violación del alto el fuego: muere un adolescente por disparos israelíes en el norte de Gaza
Líbano advierte de un ataque israelí inminente en medio de una escalada de tensiones
Caen las exportaciones de petróleo de Venezuela tras la incautación de un barco por parte de EE.UU.
Tras reunión entre Erdogan y Putin, Rusia agradece esfuerzo de Türkiye en proceso de paz con Ucrania
Putin reafirma apoyo a Maduro, mientras EE.UU. busca retener petróleo de barco incautado a Venezuela
Niños muriendo de frío y tiendas bajo agua: inundación afecta al 40% de Gaza y desata otra crisis
De vuelta a casa: Türkiye recupera otras 41 piezas arqueológicas saqueadas de Anatolia
Türkiye está comprometida con la paz y el diálogo como parte de su misión histórica: Erdogan
EE.UU. prevé avances en alto el fuego, mientras el invierno y las inundaciones azotan Gaza
¿Es Europa la que pierde en la nueva gran lucha de poder entre Estados Unidos, Rusia y China?
Por Murat Sofuoglu
“Matando la verdad”: Türkiye publica libro que documenta los ataques de Israel a periodistas en Gaza
“Robo descarado”: Venezuela rechaza incautación de EE.UU. a barco petrolero frente a sus costas