TÜRKİYE
2 min de lectura
Fortalecer Türkiye es honrar el legado de Atatürk: Erdogan al conmemorar al fundador de la República
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, rindió homenaje Mustafa Kemal Atatürk, fundador de la República, y anunció la reapertura de su hogar natal restaurado como símbolo de un legado eterno.
Fortalecer Türkiye es honrar el legado de Atatürk: Erdogan al conmemorar al fundador de la República
El presidente Erdogan anunció la finalización de una restauración de 11 meses en la casa natal de Atatürk en Salónica, Grecia. / AA
10 de noviembre de 2025

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, encabezó este lunes en Ankara una ceremonia nacional para conmemorar el aniversario número 87 de la muerte de Mustafa Kemal Atatürk, fundador y primer presidente de la República.

Durante el acto, Erdogan rindió homenaje a Atatürk y expresó su gratitud a los miembros de la primera Gran Asamblea Nacional, quienes lideraron la Guerra de Independencia y sentaron las bases del Estado turco moderno.

El mandatario también recordó con respeto a los mártires de la nación —desde la Batalla de Malazgirt y la Conquista de Estambul hasta la Batalla de Canakkale y el fallido intento de golpe de Estado del 15 de julio—, y agradeció a todos aquellos que, a lo largo de 102 años de historia republicana, contribuyeron al desarrollo de Türkiye.

Citando las célebres palabras de Atatürk, “Mi cuerpo mortal se convertirá algún día en polvo, pero la República de Türkiye vivirá para siempre”, Erdogan subrayó que esta frase refleja la visión de un fundador que soñó con una nación destinada a perdurar y fortalecerse con el paso del tiempo.

“Honrar el legado de Atatürk significa fortalecer, avanzar y construir sobre el éxito de la República, haciéndola más fuerte y próspera en todos los ámbitos”, añadió el presidente.

RECOMENDADOS

La casa natal de Atatürk en Grecia

Erdogan anunció además la culminación de un proyecto de restauración de 11 meses en la casa donde nació Atatürk en Salónica, Grecia, que llevó a cabo el Ministerio de Cultura y Turismo en coordinación con la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación (TIKA).

“La histórica vivienda ha sido restaurada a su apariencia de 1953 y reabierta al público”, destacó, enmarcando el proyecto como parte de los esfuerzos continuos de Türkiye por preservar la herencia del fundador de la República.

Atatürk, líder de la Guerra de Independencia turca y quien estableció la República de Türkiye en 1923, falleció el 10 de noviembre de 1938 a los 57 años en el Palacio de Dolmabahce de Estambul. Cada año, la nación guarda un minuto de silencio a las 9:05 de la mañana, la hora exacta de su muerte, para honrar al líder que guió la transformación hacia una nación moderna y secular.


FUENTE:TRT World
Explora
Türkiye apuesta por la cooperación regional e internacional para la recuperación de Siria
Las fuertes lluvias matan al menos a 10 personas en Gaza en las últimas 24 horas, según la OMS
Nueva violación del alto el fuego: muere un adolescente por disparos israelíes en el norte de Gaza
Líbano advierte de un ataque israelí inminente en medio de una escalada de tensiones
Caen las exportaciones de petróleo de Venezuela tras la incautación de un barco por parte de EE.UU.
Tras reunión entre Erdogan y Putin, Rusia agradece esfuerzo de Türkiye en proceso de paz con Ucrania
Putin reafirma apoyo a Maduro, mientras EE.UU. busca retener petróleo de barco incautado a Venezuela
Niños muriendo de frío y tiendas bajo agua: inundación afecta al 40% de Gaza y desata otra crisis
De vuelta a casa: Türkiye recupera otras 41 piezas arqueológicas saqueadas de Anatolia
Türkiye está comprometida con la paz y el diálogo como parte de su misión histórica: Erdogan
EE.UU. prevé avances en alto el fuego, mientras el invierno y las inundaciones azotan Gaza
¿Es Europa la que pierde en la nueva gran lucha de poder entre Estados Unidos, Rusia y China?
Por Murat Sofuoglu
“Matando la verdad”: Türkiye publica libro que documenta los ataques de Israel a periodistas en Gaza
“Robo descarado”: Venezuela rechaza incautación de EE.UU. a barco petrolero frente a sus costas
Trump amenaza a Petro con que "será el siguiente" y el colombiano le dice que está "desinformado"