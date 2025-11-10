TÜRKİYE
Fidan, ministro de Exteriores de Türkiye, visita EE.UU. para tratar asuntos bilaterales y regionales
La anterior visita del ministro Hakan Fidan a Estados Unidos fue en septiembre pasado, cuando acompañó al presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, a la Asamblea General de la ONU en Nueva York.
De acuerdo con información de la Agencia Anadolu, Fidan sostendrá reuniones para tratar asuntos bilaterales y regionales. / AA
10 de noviembre de 2025

El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, realizará una visita a Estados Unidos este lunes, según informó el ministerio en un comunicado.

De acuerdo con información obtenida por la agencia de noticias Anadolu este domingo, Fidan sostendrá reuniones para tratar asuntos bilaterales y regionales.

La última visita del ministro a Estados Unidos fue en septiembre pasado, cuando acompañó al presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, a la sesión de la Asamblea General de la ONU.

Previamente, en un viaje de dos días que hizo a la ciudad de Washington en marzo, Fidan mantuvo una serie de encuentros de alto nivel con funcionarios estadounidenses para abordar asuntos bilaterales y regionales cruciales.

La reunión se produjo en el marco de los debates regionales sobre la situación política y humanitaria de Siria, así como sobre el papel de Türkiye en la estabilización del país, asolado por el conflicto.

RelacionadoTRT Español - “La seguridad de Siria es inseparable de la de Türkiye”, afirma el ministro Fidan

En ese momento, Fidan se reunió con su homólogo de Estados Unidos, Marco Rubio, para tratar diversos asuntos bilaterales y regionales, incluida la necesidad de un alto el fuego permanente en la asediada Gaza.


FUENTE:TRT Español y agencias
