El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, realizará una visita a Estados Unidos este lunes, según informó el ministerio en un comunicado.

De acuerdo con información obtenida por la agencia de noticias Anadolu este domingo, Fidan sostendrá reuniones para tratar asuntos bilaterales y regionales.

La última visita del ministro a Estados Unidos fue en septiembre pasado, cuando acompañó al presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, a la sesión de la Asamblea General de la ONU.

Previamente, en un viaje de dos días que hizo a la ciudad de Washington en marzo, Fidan mantuvo una serie de encuentros de alto nivel con funcionarios estadounidenses para abordar asuntos bilaterales y regionales cruciales.