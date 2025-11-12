El Ministerio de Defensa de Türkiye informó este miércoles que 20 soldados murieron en el accidente de un avión de carga militar del país, que se estrelló cerca de la frontera entre Azerbaiyán y Georgia un día antes.

"A las 06:30 a.m. (hora local), en coordinación con las autoridades de Georgia, el equipo de búsqueda y rescate de accidentes inició la investigación de los restos de nuestro avión de carga militar que se estrelló”, declaró el ministerio.

Además, publicó los nombres de los veinte soldados fallecidos que iban a bordo del avión accidentado, una aeronave C-130 de carga.

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, mantuvo conversaciones telefónicas por separado el martes con su homólogo de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y el primer ministro de Georgia, Irakli Kobakhidze, para abordar los últimos desarrollos relacionados con las operaciones de búsqueda y rescate en curso.