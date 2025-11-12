TÜRKİYE
Veinte soldados turcos mueren en accidente de avión militar en Georgia, según Ministerio de Defensa
Un avión de carga turco C-130, que volaba de Azerbaiyán a Türkiye, se estrelló cerca de la frontera de Georgia, cobrando la vida de al menos 20 soldados.
12 de noviembre de 2025

El Ministerio de Defensa de Türkiye informó este miércoles que 20 soldados murieron en el accidente de un avión de carga militar del país, que se estrelló cerca de la frontera entre Azerbaiyán y Georgia un día antes.

"A las 06:30 a.m. (hora local), en coordinación con las autoridades de Georgia, el equipo de búsqueda y rescate de accidentes inició la investigación de los restos de nuestro avión de carga militar que se estrelló”, declaró el ministerio.

Además, publicó los nombres de los veinte soldados fallecidos que iban a bordo del avión accidentado, una aeronave C-130 de carga.

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, mantuvo conversaciones telefónicas por separado el martes con su homólogo de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y el primer ministro de Georgia, Irakli Kobakhidze, para abordar los últimos desarrollos relacionados con las operaciones de búsqueda y rescate en curso.

Durante un acto celebrado en Ankara, la capital, el presidente Erdogan expresó sus condolencias por las víctimas del accidente. “Nuestro trabajo continúa en coordinación con las respectivas autoridades para llegar a los restos del accidente. Que Dios tenga misericordia de nuestros mártires”, escribió el mandatario en X el martes.

Por su parte, el ministro de Defensa de Türkiye, Yasar Guler, expresó sus condolencias en un mensaje difundido en redes sociales, en el que se refirió a los soldados fallecidos como “heroicos compañeros”.

Varios países y líderes de todo el mundo manifestaron su solidaridad con Türkiye tras el accidente.

FUENTE:TRT Español y agencias
