El director de la Organización Nacional de Inteligencia de Türkiye (MIT), Ibrahim Kalin, se reunió este miércoles en Estambul con una delegación de Hamás, encabezada por Khalil Al-Hayya, líder del Comité de Negociación de la Oficina Política del grupo, para dialogar sobre el camino a seguir en las próximas fases del plan de alto el fuego en Gaza. En el encuentro abordaron los desafíos pendientes y los esfuerzos para aumentar el ingreso de ayuda humanitaria al enclave.

Durante la reunión, la delegación expresó su gratitud a Türkiye, y especialmente al presidente Recep Tayyip Erdogan, por los esfuerzos de mediación de Ankara y su rol como garante en la obtención y supervisión del acuerdo de alto el fuego, según fuentes de seguridad.

Hamás reafirma su compromiso con el alto el fuego





Además, la delegación de Hamás reafirmó el compromiso del grupo con el plan de tregua, a pesar de lo que describió como repetidas violaciones por parte de Israel desde que el cese del fuego entró en vigor.