“Constructivo, productivo e histórico” para la diplomacia de Türkiye: así calificó el presidente Recep Tayyip Erdogan su viaje a Estados Unidos, donde participó en la Asamblea General de la ONU y mantuvo reuniones clave en Nueva York y Washington.

Durante su viaje de regreso a Türkiye, el mandatario dialogó con los periodistas, enfatizando que la Asamblea General de este año estuvo marcada principalmente por la situación en Gaza. “El genocidio en Gaza y la causa palestina en general dejaron su huella en la Asamblea de este año”, dijo, señalando que Reino Unido, Francia y otros diez países de Occidente confirmaron su reconocimiento a Palestina.

“Estas decisiones de reconocimiento, especialmente por parte de dos miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, son históricas. Con estos pasos, el número de países que reconocen a Palestina ha superado los 150. El apoyo a la solución de dos Estados está aumentando tanto en calidad como en cantidad, pero la comunidad internacional debe actuar con decisión para convertir esto en realidad”, afirmó Erdogan.

El presidente turco señaló que los “pasos imprudentes y las políticas de ocupación” de Israel buscan frenar estos esfuerzos, y añadió que abordó la situación de Gaza durante su discurso en la ONU, así como en su encuentro con Trump y en una conferencia de alto nivel copresidida por Francia y Arabia Saudita. “Continuaremos nuestros esfuerzos en esta dirección”, aseguró.

Erdogan también subrayó la postura de Türkiye sobre la cuestión de Chipre, Siria y la guerra en Ucrania, y destacó las iniciativas humanitarias y de mediación de Ankara, incluyendo el Acuerdo del Grano del Mar Negro y los intercambios de prisioneros.

Objetivo de comercio bilateral de 100.000 millones con EE.UU.





En cuanto a la agenda bilateral, Erdogan informó que su reunión con Trump abordó el comercio, la cooperación en defensa y la seguridad regional. Ambos líderes reafirmaron su objetivo de alcanzar 100.000 millones de dólares en comercio bilateral, señaló, y añadió que dialogaron sobre aranceles y otras medidas para facilitar los intercambios.

La cooperación en defensa, añadió, se abordó “con una perspectiva constructiva”. Un tema central de las conversaciones fue Gaza, con Erdogan destacando que ambas partes compartían la visión de detener el derramamiento de sangre y avanzar hacia una paz duradera.

“Fuimos muy bien recibidos en la Casa Blanca. La atmósfera fue sincera y productiva”, indicó Erdogan a los periodistas desde el avión. “El presidente Trump es un político que habla abiertamente, y nuestro diálogo refleja esto. Esta visita no puede ser empañada por calumnias. Tendrá un impacto positivo en las relaciones turco-estadounidenses”.

Además, explicó que habló abiertamente con Trump sobre la catástrofe humanitaria en Gaza. “Dialogamos sobre cómo avanzar primero hacia un alto el fuego y luego hacia una paz duradera. Hubo coincidencias de puntos de vista”.