Emine Erdogan, la primera dama de Türkiye, y presidenta del Consejo Consultivo de Alto Nivel sobre Cero Residuos de la ONU, se reunió con Zita Oligui Nguema, esposa del presidente de Gabón, Brice Clotaire Oligui Nguema, este martes en Nueva York.

El encuentro se dio en el marco de la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, donde la primera dama acompaña a su esposo, el presidente Recep Tayyip Erdogan, y lleva a cabo una agenda de reuniones bilaterales. Como parte de este programa, recibió a Zita Oligui Nguema en la Casa Turca de Nueva York (Türkevi).

Durante la reunión, Nguema expresó su interés en inspirarse en la iniciativa de “Cero Residuos” de Türkiye, así como su deseo de cooperar con el país en este ámbito.

Ante esta solicitud, Emine Erdogan señaló que se podría ofrecer formación técnica a través de la Fundación Cero Residuos. Agregó que también podrían organizarse cursos de formación profesional en diseño, bajo la coordinación de la Casa de África, para apoyar el desarrollo de la artesanía africana.

Además de los temas medioambientales, la primera dama de Gabón destacó el problema de las drogas en su país y manifestó su deseo de recibir apoyo de Türkiye en esta área.