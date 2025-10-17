“Personas, lugares, progreso”: con este lema se inauguró el Foro Internacional Zero Waste en Estambul este viernes, organizado por la Fundación Residuos Cero. El evento cuenta con presencias destacadas, entre ellas la primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, así como ministros y representantes de la ONU y de organizaciones internacionales vinculadas a acciones para reducir los residuos e impulsar modelos de responsabilidad ecológica.
Los temas principales del foro, que se celebra por primera vez, incluyen la transformación de políticas en prácticas, la ampliación de soluciones, la movilización de financiamiento y la construcción de alianzas.
La fundación organizadora del evento fue creada bajo el patrocinio de la primera dama turca, en cooperación con el Ministerio de Medio Ambiente, Urbanización y Cambio Climático, y el Ministerio de Agricultura y Silvicultura del mismo país.
El foro está vinculado al Proyecto Residuos Cero, una iniciativa de Emine Erdogan —quien también preside el Consejo Asesor de Alto Nivel de la ONU sobre Residuos Cero y es presidenta honoraria de la fundación homónima— en cooperación con las Naciones Unidas. Rápidamente se ha consolidado como un referente de responsabilidad ambiental, eficiencia económica y colaboración global, demostrando cómo la acción local puede inspirar cambios a nivel mundial.
Durante los tres días del evento, que cuenta con participantes de 104 países y 118 socios internacionales, se desarrollarán paneles sobre temas como la definición de “residuo cero”, regulaciones, financiamiento, residuos orgánicos, el futuro de la moda, reciclaje, así como los impactos de la inteligencia artificial, la tecnología y las soluciones innovadoras.
Entre los asistentes se encuentra Guy Bernard Ryder, subsecretario general de la ONU para Política, en representación del secretario general António Guterres; Anaclaudia Rossbach, directora ejecutiva de ONU-Hábitat; y Mukhtar Babayev, representante especial del presidente de Azerbaiyán para temas climáticos.
El foro, al que también asisten el ministro turco de Medio Ambiente, Murat Kurum, y el ministro de Agricultura y Silvicultura, Ibrahim Yumakli, concluirá el domingo.
La Fundación Residuos Cero fue establecida en 2023 bajo los auspicios de la primera dama. La organización trabaja para promover la conciencia y responsabilidad ambiental, así como garantizar su sostenibilidad. Desde su creación, ha colaborado activamente en el Consejo Asesor del Secretario General sobre Residuos Cero, así como con la secretaría de Residuos Cero, que incluye a ONU-Hábitat y al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).