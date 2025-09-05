

Fusionar décadas de tradición militar con la inteligencia artificial más avanzada y la autosuficiencia tecnológica: esa es la audaz tarea que ha emprendido Türkiye al presentar la Cúpula de Acero , su nuevo sistema de defensa antimisiles.

Con una sofisticada arquitectura de defensa aérea en varias capas, creada para neutralizar amenazas en evolución —desde drones kamikaze hasta misiles hipersónicos—, Ankara logra un salto estratégico en la independencia defensiva.

El presidente Recep Tayyip Erdogan situó este logro en el papel que Türkiye ahora desempeña en el mundo, afirmando que la Cúpula de Acero (“Çelik Kubbe” en turco) “infundirá confianza a los amigos y temor a los enemigos”.

Para los expertos en defensa, este sistema no es solo un conjunto de misiles y radares.

Cihat Yayci, almirante retirado y actual profesor en la Universidad de Topkapi, describe la Cúpula de Acero como un gran “salto tecnológico” para las capacidades defensivas de Türkiye.

“Detección, identificación y destrucción, capa tras capa”, añade Yayci, principal arquitecto de la doctrina de la Patria Azul .

¿Cómo funciona?





Al detallar la función de cada capa defensiva, los expertos explican que los sistemas Korkut operan a baja altitud, brindando la primera línea para repeler drones y amenazas de corto alcance.

Hisar-A+ y Hisar-O+ se encargan de enjambres de misiles de corto y medio alcance. Mientras que Siper neutraliza amenazas de largo alcance e hipersónicas, Ihtar ejecuta contramedidas electrónicas contra mini-UAVs.

Sahin y Gurz emplean la interdicción cinética —una tecnología militar de vanguardia— para neutralizar peligros inmediatos.

En el centro de todo se encuentra Hakim, el núcleo de decisión habilitado con IA, que coordina los radares, guía las armas según la información obtenida, rastrea qué objetivos han sido destruidos y transmite datos a otros radares y sistemas de armas, asegurando la continuidad hasta que cada amenaza quede neutralizada.

La Cúpula de Acero también tiene un papel central en la doctrina marítima de la Patria Azul.

“Al desplegar sistemas de lanzamiento vertical en las fragatas de clase I, extendemos nuestro alcance defensivo en los mares Mediterráneo, Egeo y Negro”, explica el profesor Mesut Hakki Casin, experto en derecho internacional y seguridad.

Esto permitirá al país interceptar amenazas lejos de sus costas antes de que se conviertan en crisis inminentes. “Esta es una revolución en la historia de la defensa aérea de Türkiye”, afirma Casin a TRT World.

“Con satélites, aviones AWACS, UAVs de reconocimiento, plataformas navales y redes de misiles en capas, Türkiye ahora puede interceptar amenazas antes de que siquiera ingresen a nuestro espacio aéreo”.



