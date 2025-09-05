Fusionar décadas de tradición militar con la inteligencia artificial más avanzada y la autosuficiencia tecnológica: esa es la audaz tarea que ha emprendido Türkiye al presentar la Cúpula de Acero, su nuevo sistema de defensa antimisiles.
Con una sofisticada arquitectura de defensa aérea en varias capas, creada para neutralizar amenazas en evolución —desde drones kamikaze hasta misiles hipersónicos—, Ankara logra un salto estratégico en la independencia defensiva.
El presidente Recep Tayyip Erdogan situó este logro en el papel que Türkiye ahora desempeña en el mundo, afirmando que la Cúpula de Acero (“Çelik Kubbe” en turco) “infundirá confianza a los amigos y temor a los enemigos”.
Para los expertos en defensa, este sistema no es solo un conjunto de misiles y radares.
Cihat Yayci, almirante retirado y actual profesor en la Universidad de Topkapi, describe la Cúpula de Acero como un gran “salto tecnológico” para las capacidades defensivas de Türkiye.
“Detección, identificación y destrucción, capa tras capa”, añade Yayci, principal arquitecto de la doctrina de la Patria Azul.
¿Cómo funciona?
Al detallar la función de cada capa defensiva, los expertos explican que los sistemas Korkut operan a baja altitud, brindando la primera línea para repeler drones y amenazas de corto alcance.
Hisar-A+ y Hisar-O+ se encargan de enjambres de misiles de corto y medio alcance. Mientras que Siper neutraliza amenazas de largo alcance e hipersónicas, Ihtar ejecuta contramedidas electrónicas contra mini-UAVs.
Sahin y Gurz emplean la interdicción cinética —una tecnología militar de vanguardia— para neutralizar peligros inmediatos.
En el centro de todo se encuentra Hakim, el núcleo de decisión habilitado con IA, que coordina los radares, guía las armas según la información obtenida, rastrea qué objetivos han sido destruidos y transmite datos a otros radares y sistemas de armas, asegurando la continuidad hasta que cada amenaza quede neutralizada.
La Cúpula de Acero también tiene un papel central en la doctrina marítima de la Patria Azul.
“Al desplegar sistemas de lanzamiento vertical en las fragatas de clase I, extendemos nuestro alcance defensivo en los mares Mediterráneo, Egeo y Negro”, explica el profesor Mesut Hakki Casin, experto en derecho internacional y seguridad.
Esto permitirá al país interceptar amenazas lejos de sus costas antes de que se conviertan en crisis inminentes. “Esta es una revolución en la historia de la defensa aérea de Türkiye”, afirma Casin a TRT World.
“Con satélites, aviones AWACS, UAVs de reconocimiento, plataformas navales y redes de misiles en capas, Türkiye ahora puede interceptar amenazas antes de que siquiera ingresen a nuestro espacio aéreo”.
Por qué la Cúpula de Acero es importante
Al reflexionar sobre los orígenes de la evolución en la defensa aérea de Türkiye, el profesor Casin sitúa la Cúpula de Acero dentro de una continuidad histórica.
“En la era de la Guerra Fría, la OTAN y el Pacto de Varsovia priorizaban la protección contra ojivas nucleares y misiles balísticos. Como miembro de la OTAN, Türkiye desplegó misiles Nike Hercules para defender Estambul y la región de Mármara, misiles Rapier para sitios estratégicos, sistemas estadounidenses Hawk y misiles Stinger para defensa puntual”.
Sin embargo, Casin subraya que el panorama cambió profundamente tras la Guerra del Golfo.
“Cuando la coalición liderada por EE.UU. estableció la supremacía aérea absoluta, los radares y redes de defensa de Iraq colapsaron en solo seis días. Los pilotos, tanques y fuerzas terrestres quedaron prácticamente ciegos y sordos. De esa guerra”, señala, “los ejércitos del mundo aprendieron una verdad crítica: sin radares efectivos y defensas en capas, incluso los ejércitos más fuertes se vuelven vulnerables”.
En las décadas siguientes, Türkiye enfrentó un nuevo y complejo perfil de amenazas.
Misiles de crucero de precisión, UAVs suicidas y proyectiles hipersónicos —capaces de alcanzar velocidades Mach 7 y casi indetectables para los radares tradicionales— obligaron a una reevaluación estratégica integral.
“Estas tecnologías emergentes expusieron vacíos críticos en el paraguas colectivo de defensa aérea de la OTAN”, dice Casin. “Nuestra estrategia debía integrar sistemas de intercepción en capas, redes de radar avanzadas y toma de decisiones impulsada por IA”.
El impulso geopolítico para un programa autónomo de Türkiye también fue alimentado por las limitaciones impuestas por Occidente.
Frustrada por las repetidas negativas a sus solicitudes de sistemas Patriot de EE.UU., Ankara recurrió al sistema ruso S-400. “El S-400 sigue siendo uno de los sistemas de defensa aérea más avanzados del mundo”, dice Casin, pero añade que su adquisición también tuvo un costo inesperado: la exclusión del programa estadounidense del caza F-35.
“Esto subrayó la necesidad crítica de producción nacional. Depender de proveedores extranjeros nos dejaba vulnerables a embargos. Necesitábamos controlar nuestro propio destino en materia de defensa”, explica.
Bajo la directiva del presidente Erdogan, Türkiye lanzó una ambiciosa campaña de defensa nacional, que reunió las capacidades de empresas locales como Aselsan, Roketsan, Havelsan, Tubitak Sage y MKE.
La trayectoria de Türkiye hacia la supremacía defensiva se aceleró aún más con la creación del Centro de Investigación y Desarrollo en agosto de 2020, respaldado por una inversión de 1.500 millones de dólares en tecnologías de misiles y contramedidas.
Con la Cúpula de Acero, Türkiye entra ahora en el círculo de élite de potencias de defensa aérea. Pero, a diferencia de muchas, su sistema es de desarrollo nacional, cuesta una décima parte de las soluciones occidentales comparables y elimina el riesgo de dependencia extranjera o puntos de estrangulamiento estratégico.
Como dice el profesor Yayci: “Esto no es solo un conjunto de armas independientes, es un ecosistema vivo, donde radares, misiles, sensores y sistemas de decisión basados en IA actúan en armonía”.
“Un solo radar no puede defender una nación, ni tampoco un solo misil. Pero cuando todo se integra de manera inteligente, se crea un escudo de acero: una red de defensa que protege a Türkiye desde todas las altitudes y en todas las direcciones”.