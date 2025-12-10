En medio de la guerra civil y la grave crisis humanitaria que golpea a Sudán, Estados Unidos anunció este martes sanciones contra cuatro personas y cuatro entidades, integradas principalmente por ciudadanos y empresas colombianas, por su presunta participación en una red acusada de reclutar a combatientes para las Fuerzas paramilitares de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés).

Según informó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, esta red transnacional "recluta a exmilitares colombianos y entrena a soldados, incluidos niños", para luchar en las RSF.

“Las RSF han mostrado una y otra vez que están dispuestas a atacar a civiles, incluidos bebés y niños. Su brutalidad ha profundizado el conflicto y desestabilizado la región, creando las condiciones para el crecimiento de los grupos terroristas”, declaró el subsecretario del Departamento del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John Hurley.

Como consecuencia de la medida quedan bloqueados todos los bienes y activos de las personas sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos de ese país, informó la entidad. Asimismo, quedan congeladas las entidades cuya propiedad por parte de las personas designadas sea igual o superior al 50%.

“Las sanciones de hoy (martes) interrumpen una importante fuente de apoyo externo a las RSF, lo que degrada su capacidad para utilizar combatientes colombianos cualificados para perpetrar actos de violencia contra la población civil”, añadió el comunicado.

“Estados Unidos reitera su llamado a los actores externos a que cesen toda forma de apoyo financiero y militar a los beligerantes”, agregó.

Asimismo, Washington reafirmó su compromiso con los principios establecidos en la Declaración Conjunta del 12 de septiembre sobre el Restablecimiento de la Paz y la Seguridad en Sudán. Esta aboga por una tregua inicial de tres meses para permitir el acceso urgente a la ayuda en todo el país, allanando el camino hacia un alto el fuego permanente y un proceso de transición transparente que culmine en un gobierno independiente dirigido por civiles.

Sudán sufre la peor crisis humanitaria del mundo

Sudán, el tercer país más grande de África, atraviesa una crisis sin precedentes derivada de la brutal guerra civil que comenzó en abril de 2023, cuando estalló el enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF), lideradas por el general Abdelfattah Al-Burhan, y las RSF, encabezadas por Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti.

Desde entonces, el conflicto ha dejado miles de muertos y ha desplazado a millones de personas, sumiendo al país en lo que la ONU califica como la “peor crisis humanitaria” del mundo.