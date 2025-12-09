Sudán enfrenta la mayor crisis humanitaria del mundo, con más de 13 millones de personas desplazadas y decenas de miles de muertos.
Lo que comenzó como una confrontación política y militar entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF, por sus siglas en inglés) y las Fuerzas paramilitares de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés), en abril de 2023, ha evolucionado al punto de constituir un colapso generalizado de salud pública, servicios básicos, infraestructura médica y seguridad civil.
La situación del sistema de salud en Sudán se ha deteriorado a una “condición extremadamente precaria”, con algunas áreas experimentando un colapso total del sistema, alerta el Dr. Tunc Demirtas, investigador del Cuerno de África y académico en el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de Mersin, en conversación con TRT World.
Funcionarios sudaneses afirman que los hospitales han sido destruidos, evacuados o están operando bajo severa presión en Al Fasher, la capital de Darfur del Norte y el escenario de recientes masacres lideradas por las RSF.
“El hospital de Türkiye en Nyala es una de las pocas instalaciones que todavía funciona en la región, aunque cada vez está más limitado por la escasez de medicamentos, anestésicos, combustible y suministros esenciales”, señala Demirtas.
“Las rutas de acceso son inseguras o están bloqueadas, lo que hace casi imposible que los civiles, especialmente los pacientes heridos, las mujeres embarazadas y los niños accedan a atención médica”, añade a TRT World el reportero Mohammed Nazar Awad, de 25 años.
Demirtas enfatiza que las restricciones de las RSF, las hostilidades activas y la obstrucción sistemática de las entregas de ayuda han dejado a los civiles sin agua potable, materiales de higiene o acceso estable a alimentos.
Colapso de la resiliencia sanitaria
Según el Ministerio de Salud de Sudán, durante el último año y medio, el bloqueo ha desatado brotes de cólera, difteria, malaria, tifoidea y dengue, mientras que la desnutrición ha exacerbado la vulnerabilidad a estas enfermedades. El efecto acumulativo ha sido el colapso de la resiliencia sanitaria a escala nacional.
La gravedad de la crisis se hace aún más evidente en el testimonio desde el terreno del Dr. Tijani Muhammad Hassan, consultor psicológico y profesor asistente que ha trabajado en el sistema de salud de Sudán desde 2006.
Hassan le dice a TRT World que la guerra ha sido una experiencia amarga y de castigo, marcada por el desplazamiento constante y la lucha diaria para sortear el peligro personal mientras busca apoyar a los civiles que viven bajo condiciones que describe como insoportables.
Al inicio del conflicto, presenció el asesinato de un civil durante un registro rutinario de transporte en Jartum.
“Él intentó explicar”, dice, “y le dispararon y lo mataron frente a nosotros”. Su relato es uno de tantos incidentes similares reportados por profesionales médicos que trabajan en zonas controladas por las RSF.
Según el Dr. Muhammad, miembros de las RSF lo amenazaron directamente, criticando su percibido apoyo a las SAF y presionándolo para que se alineara con ellos. Cuando se negó, intensificaron sus amenazas.
Reporta patrones generalizados de intimidación: médicos acosados en puntos de control, secuestrados, agredidos o forzados a realizar cirugías para miembros de alto rango de las RSF.
Muhammad explica que los trabajadores médicos han enfrentado “secuestros... hacia áreas desconocidas” y las familias sufren “exigencias... de pagar un rescate”. También alerta que el personal de salud fue “forzado a realizar una farsa para enviar mensajes de que la situación es tranquilizadora y la vida es normal”.
Según Muhammad, la situación en Al Fasher durante las incursiones de las RSF fue catastrófica. Dice que mientras estas fuerzas expandían su control dentro de la ciudad, se ejecutaron “masacres, limpieza étnica, violencia sexual y el asesinato de pacientes dentro de los hospitales”
El clamor internacional que se ha generado incluyó llamados urgentes para que las RSF fueran designadas como una organización terrorista. Las SAF respondieron anunciando la movilización general y declarando que impediría que las RSF avanzaran hacia las regiones del norte restantes.
El Dr. Tijani estima que el número de muertos en el área de Al Fasher está en los cientos de miles, una cifra que no puede ser verificada de manera independiente pero refleja la escala del miedo y la destrucción presenciada por quienes sobrevivieron.
Falta de suministros médicos
Muhammad describe que las condiciones humanitarias que sufren las comunidades desplazadas son extremadamente graves. Dice que los civiles que huían de Al Fasher hacia Tawila, Karnoy, Ambro y Al-Dabba fueron "atacados, golpeados y abusados" en el camino, y algunos murieron por “disparos, hambre, sed o agotamiento”.
Añade que sólo una parte logró llegar a áreas seguras controladas por las SAF, donde instituciones locales y comunidades proporcionaron refugio temporal, alimentos y asistencia médica básica.
Jartum enfrenta una crisis diferente pero igualmente desestabilizadora. Las redes de agua han colapsado, los cortes de electricidad son persistentes y la acumulación de basura ha creado condiciones que, según Muhammad, son ideales para la propagación de enfermedades.
Según Unicef, más de 7.700 casos de cólera y 185 muertes se han registrado en el Estado de Jartum desde principios de 2025, incluyendo más de 1.000 infecciones en niños menores de cinco años, mientras la enfermedad se propaga rápidamente en vecindarios donde los sistemas de agua y saneamiento no funcionan.
Las infecciones de dengue también han aumentado drásticamente. Grupos de derechos humanos, citando datos del Ministerio Federal de Salud, reportan más de 14.000 casos de dengue en el Estado de Jartum desde enero de 2025.
El colapso del sistema de salud es igualmente grave. Más del 60% de los hospitales en el gran Jartum están cerrados, saqueados u operando a capacidad mínima, según Save the Children.
En medio de este colapso, jóvenes periodistas y civiles sudaneses están documentando y adaptándose a la nueva realidad.
El periodista Awad, quien dice que tuvo que interrumpir sus estudios de periodismo debido a la guerra, los completó en línea mientras la lucha se intensificaba. Contrajo dengue, pero desde entonces se ha recuperado, señalando que la infección “agotó muchísimo a la gente”.
Describe cómo muchos de sus colegas han huido del país y permanecen desempleados. “Extraño mucho estar sentado en Jartum”, dice, expresando un anhelo por la vida cotidiana en lugar de una estabilidad arraigada en el conflicto.
Para entender las causas estructurales detrás de este colapso, el reportero Awad se refiere cada vez más al concepto de Guerra de Cuarta Generación (4GW). El modelo describe conflictos en los que las estructuras estatales se debilitan no sólo por la confrontación militar directa, sino también a través de la desestabilización dirigida, mediante la desinformación, la presión psicológica, el sabotaje económico, la manipulación ideológica y la movilización de intermediarios internos.
Desde el punto de vista de Awad, los grupos armados respaldados por extranjeros en Sudán han explotado la fragmentación étnica y política existente, acelerando el colapso institucional y erosionando la confianza pública.
Argumenta que el control de las RSF sobre las minas de oro, las rutas comerciales y los corredores de contrabando, combinado con el presunto patrocinio extranjero, ha permitido que la milicia funcione como una estructura de poder paralela, socavando la soberanía nacional.
Asegurando corredores humanitarios
El doctor sudanés y director de la Red de Médicos Sudaneses, Dr. Yasser Ahmed Ibrahim, argumenta que el conflicto actual hace eco de aspectos que el país no resolvió en el pasado, particularmente algunos que se remontan a la era Mahdiyya (1881-1898).
El Dr. Ibrahim dice a TRT World que no examinar críticamente estas historias ha permitido que patrones similares de violencia, coerción y construcción de identidad militarizada resurjan en el Sudán contemporáneo.
Los entrevistados describen el impacto de la guerra en la sociedad sudanesa como profundo. Tanto el Dr. Tijani, quien ha tratado a familias desplazadas que huyen de la violencia masiva, como el reportero Muhammed Nazar Awad describen el costo psicológico como abrumador.
Los niños han sido expuestos a brutalidad extrema; las mujeres han reportado agresiones sexuales en zonas de conflicto; las familias han sido separadas; los medios de subsistencia han colapsado; y el trauma, advierten, se está convirtiendo rápidamente en intergeneracional.
El colapso casi total de los servicios de salud mental deja a millones sin apoyo.
A pesar de la devastación, los testimonios desde el terreno indican que los civiles, médicos, periodistas e instituciones locales sudaneses continúan sosteniendo los últimos vestigios de resiliencia social. Las redes informales proporcionan alimentos, refugio y medicamentos cuando los canales oficiales fallan.
Médicos y trabajadores humanitarios dicen que la solidaridad comunitaria ha prevenido una pérdida de vidas aún mayor en algunas regiones.
Sin embargo, Awad advierte que esta resiliencia no es ilimitada. Desde su punto de vista, sin un aumento significativo en el compromiso internacional, especialmente en asegurar corredores humanitarios, proteger a los trabajadores médicos y restaurar servicios esenciales, las consecuencias pueden ser irreversibles.
La crisis de Sudán ya no es un pronóstico: se está desarrollando en tiempo real. Los analistas dicen que el colapso de su sistema de salud es tanto un síntoma como un impulsor de un fracaso estatal más amplio.
Como advierte el Dr. Tijani, la comunidad internacional ahora enfrenta una decisión crítica: intervenir significativamente para prevenir un mayor deterioro, o arriesgarse a presenciar la desintegración completa de una nación cuyo pueblo ya ha soportado lo insoportable.