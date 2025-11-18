“Una de las emergencias más graves del mundo” golpea a Sudán. Así lo advierten organizaciones internacionales, que describen un panorama sobrecogedor y señalan que más de la mitad de la población requiere ayuda humanitaria urgente. Todo en medio de un sufrimiento “inimaginable” provocado por la guerra entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF, por sus siglas en inglés) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés).

“Vemos una situación en la que más de 30 millones de personas necesitan asistencia humanitaria. Eso representa la mitad de la población de Sudán”, dijo la secretaria general del Consejo Danés para los Refugiados, Charlotte Slente, a la agencia de noticias AFP el pasado sábado. “El sufrimiento que vemos es inimaginable”, añadió. Según el Banco Mundial, Sudán tenía una población de alrededor de 50 millones de personas en 2024.

“Existen violaciones que trascienden todas las leyes internacionales humanitarias”, agregó Slente. “Registramos detenciones, secuestros, desplazamientos forzados y torturas”, señaló, acusando a la comunidad internacional de no hacer lo suficiente.

Desplazamientos y enfermedades

A los asesinatos y la catástrofe humanitaria se suman los desplazamientos internos, que afectan al menos a 9,6 millones de sudaneses, según reveló a fines de octubre un informe conjunto de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), el Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef) y el Programa Mundial de Alimentos. En este marco se denuncia que el país se enfrenta a una de las emergencias más graves del mundo.

Existe además otra crisis silenciosa pero igualmente devastadora. “En todo Sudán, el cólera, el dengue y la malaria se están propagando”, alertó el comunicado, subrayando la urgencia de servicios básicos como agua potable, atención sanitaria y otros recursos esenciales que no llegan a la población, según Ugochi Daniels, subdirectora general de Operaciones de la OIM.

En medio de esta catástrofe, los niños y niñas sufren las peores consecuencias. Según estimaciones de la ONU, “14 de los 17 millones de menores en edad escolar” no asisten actualmente a clases: una generación entera privada del derecho a la educación por el estruendo de las armas y la falta de seguridad.

Y, en medio de este escenario desgarrador, la hambruna se ha declarado oficialmente en varias regiones del país y amenaza con extenderse, alertó a inicios de noviembre la Organización Mundial de la Salud.