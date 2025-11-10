La guerra en Sudán continúa desangrando a la población civil. Desde que Al Fasher, la ciudad más grande de la región de Darfur, en el oeste del país, quedó bajo el control de las Fuerzas paramilitares de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés), la crisis humanitaria se ha agravado de forma dramática. Este domingo, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó que casi 89.000 personas han sido desplazadas desde ese momento, obligadas a abandonar sus hogares en busca de un refugio seguro.

Salwa Adam Benia, funcionaria de la Comisión de Ayuda Humanitaria de Sudán —organismo encargado de coordinar la asistencia— explicó a la agencia de noticias Anadolu que muchos desplazados han llegado a ciudades del norte como Dongola y a El-Obeid, en Kordofán del Norte.

Benia señaló que además de Darfur, los tres estados de Kordofán —Norte, Sur y Oeste— han presenciado intensos combates entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF, en inglés) y las RSF en los últimos días. Al punto que en solo un mes, la ciudad de El-Obeid ha recibido a más de 175.000 personas procedentes de estos estados.

Además señaló que familias desplazadas de Darfur y Kordofán se han dirigido a varios otros estados, incluidos Gadaref y Kassala en el este de Sudán, donde solo en Kassala han llegado más de 3.000 personas desplazadas.

Por otro lado, la Organización Internacional de las Migraciones advirtió sobre la extrema inseguridad en las carreteras, lo que dificulta la movilidad de los civiles y complica la entrega de ayuda humanitaria. En consecuencia, la situación sigue siendo tensa y volátil, con un alto riesgo de que se produzcan nuevos desplazamientos forzados en las próximas semanas.

“Las cifras aumentan día a día y las estadísticas cambian continuamente”, destacó la comisionada Benia.

Denuncian crímenes de guerra en Al Fasher

En Darfur, la región más afectada por la guerra, denuncias recientes de médicos locales destacan la magnitud de los crímenes cometidos por las RSF.