En plena gira por Europa para reforzar el apoyo internacional, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dejó claro este lunes que Kiev no cederá territorio a Rusia, pese a la creciente presión de Washington en ese sentido. Aun así, abrió la puerta a convocar elecciones presidenciales —una demanda reiterada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump—, aunque solo si se garantizan las condiciones de seguridad.
“Sin duda, Rusia insiste en que entreguemos territorios”, afirmó Zelenskyy este martes. “Según la ley, no tenemos ese derecho. De acuerdo con la legislación ucraniana, nuestra Constitución, el derecho internacional y, para ser franco, tampoco tenemos un derecho moral”.
El debate sobre el territorio se ha convertido en uno de los capítulos más sensibles de las conversaciones de paz de los últimos meses. En particular, se discute la posibilidad de que Kiev ceda a Rusia el control del Donbás, del que Moscú ocupa gran parte, aunque no su totalidad. Ucrania y sus socios europeos han rechazado con firmeza cualquier entrega de tierras.
Por su parte, Trump ha instado en reiteradas ocasiones a los ucranianos a ceder territorio a Rusia, indicando que esto podría poner fin a la guerra. Una presión que ha marcado las negociaciones en torno al plan de 28 puntos presentado por el mandatario estadounidense el 20 de noviembre, que dio lugar a varias rondas de conversaciones entre Kiev y líderes europeos, y fue ajustándose en reiteradas ocasiones. El documento y sus versiones posteriores fueron entregados también al Kremlin.
Posible convocatoria a elecciones
No obstante, Zelenzkyy sí se mostró dispuesto a avanzar en otro de los puntos que han provocado desencuentros con el presidente Trump: la celebración de elecciones presidenciales, una demanda reiterada de Washington. El mandatario ucraniano afirmó este martes que está “listo” para convocar comicios en un plazo de 60 a 90 días, siempre que Estados Unidos y los socios europeos garanticen las condiciones de seguridad necesarias para votar en plena guerra. Una tarea, como mínimo, compleja.
Agregó que también se requieren ajustes legales que aseguren la legitimidad del proceso y permitan la participación de los soldados desplegados en el frente.
Asimismo, rechazó las acusaciones de que Kiev evita convocar elecciones por motivos políticos y sostuvo que la continuidad de la guerra no depende de quién esté en el cargo. Añadió que está plenamente dispuesto a presentarse como candidato y que ya pidió a los legisladores preparar los cambios necesarios para permitir comicios en plena guerra.
Sus declaraciones llegaron después de que Trump afirmara horas antes que Ucrania debería celebrar elecciones, poniendo en duda si el país es “realmente democrático”. En diálogo con Politico, el mandatario estadounidense había acusado a Kiev de “usar la guerra” para evitar los comicios, aplazados bajo la ley marcial impuesta tras la invasión rusa de febrero de 2022. Esa ley es la razón por la que no se realizaron las elecciones presidenciales previstas para marzo de 2024.
“Creo que es un momento importante para celebrar unas elecciones. Están usando la guerra para no celebrarlas, pero pensaría que el pueblo ucraniano… debería tener esa opción”, afirmó Trump. “Ya sabe, hablan de una democracia, pero llega un punto en que deja de ser una democracia”, agregó.
Zelenskyy, sin embargo, matizó que el tema no fue tratado en sus contactos recientes con funcionarios estadounidenses y remarcó que las decisiones sobre las elecciones corresponden exclusivamente a los ucranianos.
Otros puntos de fricción
Además de sus declaraciones sobre el territorio y las elecciones, Zelenskyy confirmó este lunes que Kiev entregará esta semana a Washington su plan de paz finalizado. Subrayó varios aspectos del plan: por un lado, que los componentes de la propuesta vinculados a Europa —incluidos la congelación de activos rusos y el camino de Ucrania hacia la UE— “deben ser aceptados por Europa”, insistiendo en que cualquier acuerdo futuro requiere tanto el respaldo europeo como el estadounidense.
También abordó otros puntos de fricción de las conversaciones de paz en los últimos meses. Sobre Crimea, admitió que Ucrania no cuenta hoy con la capacidad militar para recuperar la península y, en respuesta a los comentarios del presidente Trump, agregó: “Quizás lo dije en nuestra primera reunión, y creo que tenía razón. Sí, no tenemos la fuerza para hacer todo esto hoy. No contamos con el apoyo suficiente”.
Por otra parte, señaló que si Rusia acepta una “tregua energética”, Kiev estaría dispuesto a considerarla, al tratarse de un aspecto esencial para la población.
El papa advierte sobre excluir a Europa de conversaciones
Por otra parte, Zelenskyy visitó Italia este martes como parte de su esfuerzo por reforzar el apoyo europeo a Ucrania. Un día antes había mantenido conversaciones en Londres con el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, con el objetivo de fortalecer la posición de Kiev.
En este marco, el mandatario ucraniano se reunió en Roma con el papa León XIV. Durante el encuentro, el pontífice reiteró la necesidad de mantener un diálogo orientado a alcanzar una “paz justa y duradera”, según informó el Vaticano en un comunicado.
El papa expresó su preocupación por los comentarios recientes de Trump sobre Europa y los países europeos, al considerar que “intentan romper lo que debe seguir siendo una alianza muy importante hoy y en el futuro”. Señaló que algunas de esas declaraciones representan “un cambio enorme en lo que durante muchos años fue una verdadera alianza entre Europa y Estados Unidos”.
Asimismo, León XIV insistió en que “buscar un acuerdo de paz sin incluir a Europa en las conversaciones no es realista”. “La guerra está en Europa y creo que, en las garantías de seguridad que se buscan hoy y en el futuro, Europa debe formar parte”, subrayó. Añadió que, pese a las discrepancias, existe “una gran oportunidad para que la idea de Europa se una y busque soluciones conjuntas”.