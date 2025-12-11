Mientras el alto el fuego en Gaza permanece frágil por las violaciones de Israel y la crisis humanitaria se profundiza bajo un frío extremo y lluvias que ponen en riesgo a miles de palestinos, Washington afirmó que el acuerdo podría avanzar pronto hacia su segunda fase. El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este miércoles que varios líderes buscan incorporarse a la Junta de Paz, que funcionaría como administración transitoria del enclave, y anticipó un anuncio formal a principios de 2026. No obstante, los obstáculos impuestos por Tel Aviv persisten.

“Lo haremos a principios del próximo año, y la Junta de Paz será… será una de las juntas más legendarias de la historia”, dijo Trump. “Todos quieren participar. Básicamente, estarán los líderes de los países más importantes. Todos quieren estar en ella”.

La Junta de Paz es la autoridad internacional que administrará Gaza en la siguiente fase del acuerdo de alto el fuego que Israel y Hamás pactaron en octubre, y el cual aún se encuentra en su primera etapa. Según una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada en noviembre, estará encabezada por Trump y tendrá un mandato inicial de dos años, renovable. Supervisará la seguridad y la reconstrucción del enclave.

En este sentido, el embajador de EE.UU. ante la ONU, Mike Waltz, también se mostró confiado y anticipó “anuncios próximos” para impulsar el plan hacia su siguiente fase. “Creo que veremos anuncios próximos sobre la Junta de Paz, liderada por el presidente Trump. Los componentes clave son una autoridad tecnocrática de palestinos para restablecer el agua, el gas, el alcantarillado, esos servicios básicos en Gaza. Y, por supuesto, un mecanismo de financiamiento y la Fuerza Internacional de Estabilización”, dijo Waltz este miércoles, tras reunirse con el presidente israelí, Isaac Herzog.

Fuerza Internacional de Estabilización e inclusión de Türkiye

En paralelo, avanzan las deliberaciones sobre la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, por sus siglas en inglés), contemplada en el acuerdo de paz. La resolución de la ONU establece que esta fuerza trabajará con Israel, Egipto y policías palestinos recién formados para asegurar las fronteras y desmilitarizar Gaza. Su mandato incluye la desactivación permanente de armas de grupos armados no estatales, la protección de civiles y la seguridad de los corredores humanitarios.

Por otra parte, el embajador de Estados Unidos en Ankara, Tom Barrack, afirmó que Türkiye debería formar parte de la ISF para Gaza, destacando su capacidad militar y sus canales de diálogo con Hamás. Asimismo, según declaraciones difundidas el jueves por el periodista israelí Amichai Stein en la red social X, Barrack dijo que la participación de Türkiye fortalecería la ISF.

Türkiye ya expresó su disposición a formar parte de la ISF. El ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan, dijo que Ankara está preparada para “hacer lo que sea necesario” para apoyar el proceso de paz. Está abierta a enviar tropas, aunque su participación dependerá del consenso entre todas las partes.

Exigencias de Israel

Las declaraciones se produjeron mientras el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se prepara para viajar a la Casa Blanca este mes para discutir la segunda fase del acuerdo. La primera etapa permitió el intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos.

La segunda contempla un retiro adicional de tropas de Gaza conforme se instale la autoridad transitoria y se despliegue la ISF. Más adelante, el plan prevé la reconstrucción del enclave y la creación de un nuevo mecanismo de gobierno sin Hamás.

Sin embargo, el avance ha quedado estancado por exigencias israelíes. Israel condicionó el inicio de esta etapa a recibir los restos de todos sus rehenes. Hamás ya entregó a los 20 rehenes vivos y los restos de 28 fallecidos, no obstante, indicó que hay un cuerpo que aún no ha podido localizar ya que se encuentra bajo los escombros.

Además de la devolución del cuerpo del último rehén, persisten desacuerdos sobre la presencia militar israelí en el enclave –que según reportes el ejército pretende mantener– y sobre el desarme de Hamás.

Hamás y la cuestión del desarme

En este marco, Hamás se pronunció sobre las exigencias de desarme. Mostró apertura a una “congelación” de armas, pero rechazó el desarme total previsto en el plan. En una entrevista con la cadena qatarí Al Jazeera, el dirigente Khaled Meshaal afirmó que el movimiento aceptaría almacenar sus armas bajo un esquema que incluya una tregua de largo plazo y el despliegue de una fuerza internacional en la frontera para evitar una nueva ofensiva israelí.

“La idea del desarme total es inaceptable para la resistencia”, dijo. “Lo que se está proponiendo es una congelación, o almacenamiento de armas, para ofrecer garantías contra cualquier escalada militar desde Gaza con la ocupación israelí”.

“Nuestra experiencia con la ocupación es que cuando se retiran las armas palestinas, comienzan las masacres”, añadió.