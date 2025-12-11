En un esfuerzo por documentar los ataques implacables de Tel Aviv contra los reporteros en Gaza, la Dirección de Comunicaciones de Türkiye publicó la obra “Matando la verdad – La campaña de Israel contra el Periodismo” (“Murdering the Truth – Israel’s Campaign Against Journalism”, en inglés). Se trata de una obra que busca retratar las dimensiones humanitarias e históricas de lo que ha sucedido en en el enclave palestino.

Según un comunicado de la Dirección de Comunicaciones emitido este miércoles, el libro —disponible en turco, inglés y árabe— aborda la agresión sistemática que Israel ha lanzado contra los periodistas en Gaza, especialmente desde que empezó la ofensiva genocida en octubre de 2023, dentro del marco del registro histórico y la responsabilidad de dejar testimonio.

La obra, que cuenta con un prólogo del presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, detalla los ataques que han sufrido los trabajadores de medios a manos de Tel Aviv, así como la destrucción deliberada de la infraestructura de comunicación en el enclave y los esfuerzos por silenciar las voces que revelan la verdad desde el terreno, todo esto respaldado por una documentación y testimonios exhaustivos.

El libro registra los bombardeos contras las casas de periodistas y la agresiòn contra sus familias, así como las historias de vida de 283 reporteros, de los cuales 37 eran mujeres, que fueron asesinados por Israel mientras cumplían con su labor, equipados con chalecos antibalas y cámaras.

“Israel ataca a los periodistas que buscan revelar la verdad”

En el prólogo, el presidente Erdogan afirmó que la historia de la humanidad siempre ha sido testigo de conflictos y guerras, y que la información sobre estas crisis —descritas como puntos de inflexión en la historia— ha llegado hasta nuestros días porque fueron registradas.

Destacando que documentar la historia es tan importante como hacerla, el mandatario señaló que, en una época en la que los acontecimientos sucesivos pueden cambiar el curso del mundo, los trabajadores de prensa que revelan y registran lo que ocurre no solo contribuyen a una comprensión precisa del presente, sino que también desempeñan un papel importante en transmitir estos eventos al futuro.

“Garantizar que los miembros de la prensa, que trabajan incansablemente para preservar el conocimiento histórico y transmitir la verdad al público con precisión, puedan cumplir con sus deberes de manera segura, especialmente en zonas de conflicto y guerra, es una de las responsabilidades más importantes de los Estados”, puntualizó el mandatario turco.

En esa línea subrayó que, cuando los Estados no cumplen con esta responsabilidad, se vuelve imposible que la verdad sea compartida y conocida.

También explicó que la respuesta internacional al genocidio de Israel en Gaza desde octubre de 2023 es en sí misma una prueba de la importancia vital de los reporteros. “Lo que Israel busca no es solo aniquilar a un pueblo —principalmente mujeres y niños— mediante la ocupación y el castigo colectivo, sino también actuar como si esas masacres nunca hubieran ocurrido y convencer a la comunidad internacional de que lo que hace en Gaza es normal. Para lograrlo, Israel está atacando a los periodistas que intentan revelar la verdad detrás del relato que ha construido”.

Por eso señaló que Tel Aviv, ignorando todas las leyes de la guerra y del derecho humanitario, ha llegado al punto de atacar las casas y las familias de los periodistas para castigar a quienes intentan informar la verdad, negándoles a los trabajadores de medios en Gaza la libertad de prensa e incluso el derecho básico de vivir.